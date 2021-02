"Imilo le chanceux a fait venir Sandia Chouchou dans la même chambre pour..."

Une jeune femme répondant au nom de Victoire la Zikette a fait de graves révélations sur l'artiste burkinabé Imilo le chanceux.

Victoire la Zikette 'casse les papos' sur Imilo le chanceux: ''Toi et ton ami, vous avez attrapé mes pieds pour me forcer à...''

Imilo le Chanceux est incontestablement le numéro 1 du Couper décaler au Burkina Faso. Né en Côte d'Ivoire, précisement à Tiassalé où il a passé la majeure partie de son enfance, le jeune homme a affûté ses armes en tant que danseur au ballet municipal de la localité avant de rejoindre le BurKina Faso dans les années 2000.

Une fois au Burkina, Le fils du Continent (comme il se fait appeler) n’abandonne pas sa passion première qui est la danse. Après avoir appris aux côtés d'artistes de renom tels que Floby, Wendy et bien d’autres, Ilboudo Emile, de son vrai nom, se lance ensuite dans le métier de Disc Jocker. Il est recruté en 2009 avec 3 autres Dj par une maison de production à la suite d’un concours d’Atalaku qui avait mis en compétition plus de 60 Disc Jockeys.

Après avoir formé un groupe avec les 3 autres lauréats du concours, Imilo le chanceux commence sa carrière solo en 2011. Cela va lui porter chance puisque ses singles intitulés Wassa Wassa, Talaba, Attrapez attrapez, Soukini, vont connaitre un franc succès et vont lui permettre d’effectuer plusieurs tournées à travers l’Afrique, l'Europe et l’Amérique. Il a même été sacré Kundé d'or en 2017.

Alors que l'artiste se prépare à dévoiler un nouvel album, celui-ci se retrouve au coeur d'une vive polémique qui enflamme la toile au Burkina Faso. En effet, une jeune femme d'origine ivoirienne répondant au nom de Victoire la Zikette, qui affirme avoir été une danseuse d'Imilo le chanceux, a fait des révélations sur l'artiste. Elle affirme avoir eu une relation amoureuse avec ce dernier qui a été sanctionnée par une grossesse.

Elle dit également avoir été contrainte à l'avortement par Imilo qui l'a ensuite jetée aux oubliettes alors qu'elle ne serait plus en mesure de porter à nouveau une grossesse. ''Tu es mauvais, tu es méchant'', a répété à plusieurs reprises Zikette dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. De plus, celle-ci révéle une relation intime entre Imilo le chanceux et la chanteuse Couper-décaler, Sandia Chouchou.

''A cause de toi, j'ai été opérée parce que tu m'as forcée à faire un curetage. Toi et ton ami, vous avez attrapé mes pieds pour me forcer à faire un curetage qui m'a fait perdre mes trompes... Pendant ce temps, tu as fait venir Sandia Chouchou dans la même chambre où toi et moi on dormait pour la b...'', a-t-elle indiqué.