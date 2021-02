Affaire "Arafat est mort avec le Coupé-décalé": Molaré s'énerve et attaque

Le boss du Couper-décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, refuse d'entendre que le mouvement créé par feu Doukouré Stéphane dit Douk Saga, est en baisse depuis le décès de Dj Arafat. Il considère cela comme une injure.

Molaré: ''Dire que le Couper-décaler est en baisse, c’est une insulte''

Un peu plus d'un an après la tragique disparition de Ange Didier Houon alias Dj Arafat, de nombreux observateurs de la musique ivoirienne estiment que le Couper décaler est véritablement en baisse.

En effet, force est de constater que les productions musicales des artistes Couper décaler ne connaissent pas de véritables succès auprès des mélomanes.

Certains affirment même que le Couper décaler est en train de mourir au profit des autres genres musicaux tels que le Zouglou ou encore le Rap Ivoire.

Interrogé sur le sujet dans une interview accordée à ''I love Couper décaler'', Soumahoro Mauriféré alias Molaré, un des précurseurs du mouvement aux côtés de feu Douk Saga, estime que le Couper décaler n'est pas en baisse. Il considère ces propos comme une insulte aux artistes qui se battent pour la pérennisation de ce mouvement.

“Pour moi, le Couper décaler n’est pas en baisse. Quand tu dis qu’un mouvement est en baisse, c’est qu’il n’est plus diffusé, il n’a plus de plateformes. Maintenant, on chante le Couper-décaler même à l’Internat ( Temple du zouglou situé dans la commune de Yopougon ). Ce que vous devez comprendre, autant Arafat faisait ses clashs, autant il était proche de ses collaborateurs. C’est comme si tu perdais quelqu’un dans ta famille et le lendemain tu partais fêter'', a-t-il indiqué.

Molaré ajoute que ''les artistes Couper décaler sont affectés, ils ne peuvent pas être aussi productifs. Dire que le mouvement est en baise, c’est une insulte pour Mix Premier, pour Beynaud, pour Kerozen, pour Bebi Philip et autres qui sortent des oeuvres et dépassent chaque fois leurs millions de vues. Quand vous dites que le Coupé-décalé est en baisse, c’est faux ! Certains artistes sont en baisse mais le Coupé-décalé n’est pas en baisse”, a-t-il clarifié.

Créé en 2002, le Couper décaler aura bientôt 20 ans d'existence. A cet effet, Molaré annonce une série d'activités.