Fior de Bior: ’’Niska m’a dit que je dégageais un truc à la Dj Arafat’’

Le jeune rappeur ivoirien Fior de Bior a expliqué comment il a réussi à décrocher un featuring avec l’étoile de la musique française, Niska.

Featuring Niska - Fior de Bior: Comment les choses se sont passées

Révélé il y a quelques années grâce à une vidéo assez comique devenue virale sur la toile, le jeune rappeur ivoirien, Fior de Bior, a très rapidement été recruté par l'artiste Couper-décaler, Ariel Sheney, qui, à travers son label As Record, a décidé de prendre en main la carrière musicale du jeune homme. Il dévoile en Novembre 2019, un single tout aussi délirant intitulé «Kpokpopouho soualélé» qui a connu un véritable succès auprès de la jeunesse ivoirienne. Fior de Bior a également réalisé en 2020, des featuring avec des artistes ivoiriens de renom, notamment Serge Beynaud et Dj Lewis.

Le jeune artiste ivoirien a récemment obtenu un featuring avec le célèbre rappeur français d’origine congolaise, Niska. Les deux artistes sont déjà rentrés en studio pour l’enregistrement de la chanson, comme le temoingnent de nombreuses vidéos postées sur la toile. Cette collaboration peut être considérée comme un véritable exploit pour ce jeune homme qui n’a même pas encore 5 années de carrière.

Dans un entretien accordé à viberadio, Fior de Bior a expliqué comment il a pu obtenir ce feeaturing avec le célèbre Niska. ”Tout est parti sur Instagram. On échangeait régulièrement. Son Dj personnel jouait beaucoup mes sons en France là bas et tout ça l’a convaincu. Quand Niska est arrivé à Abidjan, lorsqu’on s’est rencontré, il m’a dit que je dégageais un truc à la Dj Arafat qu’il aimait bien‘’, a indiqué Fior de Bior.

Puis d’ajouter: ‘’Il n’a pas hésité à l’idée de vouloir chanter avec moi. En une soirée, chez l’arrangeur Mr Le Juif, on s’est retrouvé dans une bonne ambiance et on a réalisé la chanson “Gnômi avec lait qui est bon”. Il m’a dit que c’est son soutien pour moi dans ma jeune carrière. Il a promis de continuer à me donner un coup de main sur d’autres projets à venir”, a expliqué Fior de Bior.