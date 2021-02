En séjour au Cameroun, ce que Fally Ipupa a dit sur Dj Arafat

Le célébrissime chanteur congolais, Fally Ipupa, a fait des révélations sur ses rapports avec Tina Glamour et son défunt fils, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Fally Ipupa: ‘’J'étais même intervenu dans une affaire de famille entre lui (DJ Arafat) et sa mère‘’

Lors de son dernier passage à Abidjan, le chanteur congolais Fally Ipupa a rendu une visite de courtoisie à la mère de feu Dj Arafat, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour. Heureuse de recevoir Dicap la merveille, la Djadja s'était également exprimée sur les prix exorbitants des concerts de l'artiste rumba à Abidjan.

''2021 est l'année de l'allure et de l'aisance. Fally ipupa est venu nous le démontrer. Il a fait les tickets d'entrée de ses concerts à 100.000 et 1 million pour le concert privé. C'est un message qu'il veut nous lancer. Confrères et consœurs artistes ivoiriens, vendons-nous chers. Surtout que nous ne gagnons pas grand-chose dans les droits d'auteurs que nous percevons'', avait-elle exhorté.

Puis Tina Glamour de faire une importante annonce : ''Je compte fêter très bientôt mes 30 ans de carrière. Je porte deux manteaux en moi ; celui de la chanteuse Tina Glamour et de la mère du yôrô (Arafat ). Fally a fait 100. 000. Moi je ferai mes tickets d'entrée de mon concert à 200.000. Le concert privé ; alors ça sera la totale : le ticket s'élèvera à 2 millions'', a-t-elle prévenu.

Présentement au Cameroun, Fally Ipupa qui était l'invité d'une chaîne de télévision nationale, a fait des confidences sur ses rapports avec Tina Glamour et son défunt fils. « C’est vrai que dans le monde musical, il y a plusieurs collaborations. Mais nous avons des amis et frères avec qui nous partageons beaucoup de choses. Je me rappelle, une fois, j'étais même intervenu dans une affaire de famille entre lui (DJ Arafat) et sa mère (Tina Glamour). C’était quelques mésententes. J’ai réussi à mettre la paix », a révélé Fally Ipupa.