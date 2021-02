Après son concert manqué du Palais, ce que Ferre Gola a décidé

Après l'annulation de son concert du samedi 13 février 2021 qui devrait se tenir au palais de la Culture de Treichville, l'artiste congolais, Ferre Gola, a pris une importante décision. Ce qu'il prévoit.

Ferre Gola donne un autre rendez-vous à ses fans

Le chanteur congolais Ferre Gola était attendu à Abidjan pour deux spectacles. Le premier, prévu pour le vendredi 12 février, devrait se tenir à Sofitel Hotel Ivoire, et le second, le samedi 13 février 2021 au Palais de la Culture (Salle Anoumabo).

Mais Finalement, seul le premier concert s’est tenu. Celui du Palais de la Culture n’a pas pu se tenir bien que le public ait répondu présent.

Tard dans la nuit, l'artiste a publié un communiqué pour présenter ses excuses au public, annonçant l'annulation du spectacle pour engagement non tenu du promoteur du spectacle.

Selon des informations, l'artiste n'aurait pas reçu la totalité de son cachet comme convenu avec les organisateurs. Ayant déjà reçu une avance avant d'arriver à Abidjan, Ferre Gola devrait normalement recevoir le montant restant avant de monter sur scène. Ce qui n'a pas été fait, poussant ainsi l'artiste à annuler le spectacle.

Cependant, Ferre Gola semble ne pas vouloir quitter la Côte d'Ivoire sur cette mauvaise note. Il a donc décidé de donner un autre concert le 20 Février toujours au Palais de la Culture . Il a donné l'information dans un communiqué publié sur Facebook.

“Suite au concert annulé pour non-respect de contrat de la part de l’organisteur, j’ai souhaité quitter la Côte d’Ivoire en laissant mes fans contents et satisfaits. Nous sommes donc tombés d’accord pour reporter le concert, afin de rattraper ce moment de fête et d’émotions raté le 13.02.2021. Les personnes ayant donc déjà acheté leurs billets : vous êtes automatiquement reportés. Vous n’avez donc rien à faire, les billets restent valables sur la nouvelle date: Samedi 20.02.2021. Les autres peuvent acheter au même prix'', indique le chanteur.

Puis d'ajouter: ''J’espère vous voir nombreux le 20.02.21 pour faire du Palais de la Culture (Salle Louga François) un lieu de fête et d’émotions, un lieu où on se retrouvera pour chanter, danser et vibrer ensemble sur la Rumba Congolaise à nouveau au Palais de la Culture (Salle Louga François). Venez écouter la musique qui chauffe le sang et qui fait battre le cœur. À très vite, prenez soin de vous et de vos proches'', a-t-il ajouté.