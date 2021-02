Malade, Guehi Veh a-t-il dilapidé le don mensuel du président Ouattara?

Le Ministère de la Culture et de la Francophonie s'est prononcé sur l'affaire Guehi Veh qui défraie la chronique depuis plusieurs jours.

L'humoriste ivoirien Guehi Veh est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il avait été aperçu le vendredi 12 Février dernier au corridor de Gesco dans la commune de Yopougon, en train de vendre ses CD. Ce qui a surpris de nombreux internautes d'autant plus que l'artiste est malade depuis plusieurs mois.

Dans une autre sortie sur First Mag le vrai, le comédien a donné les raisons pour lesquelles il s'était retrouvé à Gesco. « Je vends mes CD depuis 2016. Je ne mandate personne pour le faire. Je le fais pour subvenir à mes besoins. Je ne suis pas sollicité pour des spectacles alors que le médecin a dit que je suis totalement guéri'', a-t-il indiqué.

Cette sortie de Guehi Veh a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes dont certains ont accusé le ministère de la Culture et de la Francophonie de ne pas épauler suffisamment les artistes ivoiriens.

Face à ces virulentes critiques, la ministre Raymonde Goudou Koffi, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, a tenu à apporter des précisions. En effet, elle a révélé que le ministère de la Culture et de la Francophonie apporte régulièrement son soutien à Guehi Veh.

''Le Ministère de la Culture et de la Francophonie a toujours accordé une oreille attentive aux problèmes que rencontrent les acteurs du monde des Arts et de la Culture. Gueï Vèh, dès la survenue de sa maladie, a été soutenu financièrement. Et sur proposition de la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Docteur Raymonde GOUDOU COFFIE, il bénéficie du don mensuel de 300 000 frs que le Chef de l'Etat octroie aux icônes des Arts et de la Culture. Au regard de tout ceci, l'État soutien suffisamment les artistes", fait savoir le ministère de la Culture.