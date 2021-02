Législatives : Ouattara investit ses candidats, ce que fait Bédié

En Côte d'Ivoire, les élections législatives auront lieu le samedi 6 mars 2021. Déjà, les partis politiques affûtent leurs armes. Le camp présidentiel, mené par Alassane Ouattara, a procédé à l'investiture de ses candidats le mardi 16 février 2021. Mais son grand rival, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié n'a pas dit son dernier mot.

Ouattara a investi ses candidats pour les législatives

Mardi 16 février 2021, Alassane Ouattara a investi les 254 candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le chef de l'État ivoirien a tenu un langage clair et franc à ses "soldats". "Nous devons, à présent, relever un autre défi tout aussi important : celui de nous donner les moyens législatifs de gouverner afin de mettre en œuvre nos engagements de campagne pour une Côte d’Ivoire solidaire, prospère et en paix. Après une regrettable période de tensions durant l’élection présidentielle, le dialogue politique, conduit par le Premier ministre Hamed Bakayoko, a repris et a permis la participation des partis politiques de l'opposition au processus électoral, mettant ainsi fin à une trop longue et contre-productive tradition de boycott électoral", s'est prononcé l'ancien mentor de Guillaume Soro. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.

Au cours de son allocution, l'ex-directeur général du Fonds monétaire international adjoint (FMI) salué les qualités personnelles et l'engagement collectif des candidats du RHDP. Il a dit compter sur eux pour relever le défi de donner une large majorité à l'Assemblée nationale. "Je sais que vous avez pris la mesure du défi qui nous attend. Vous devez dorénavant rassembler autour de vous, toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà, pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives. Sachez que c’est votre engagement, votre union, votre solidarité, qui seront le meilleur gage de notre succès", a poursuivi ADO. Pendant ce temps, du côté du plus vieux parti politique ivoirien, le PDCI, on se prépare à la bataille pour la conquête des sièges à l'Assemblée nationale.

Henri Konan Bédié met les candidats du PDCI en mission

L'ancien président Henri Konan Bédié, en totale rupture avec l'unique Premier ministre de feu Félix Houphouët-Boigny, veut prendre sa revanche sur son ancien allié. En effet, le "sphinx" de Daoukro reproche à Alassane Ouattara de n'avoir pas tenu sa promesse de lui céder le pouvoir à travers une alternance politique en faveur de son parti politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour sa part, le camp Ouattara assure n'avoir jamais fait une telle offre au parti septuagénaire.

En prélude aux législatives, le patron du PDCI a lui aussi réuni son "commando" le mardi 16 février 2021. Par l'intermédiaire du comité de gestion et de suivi des législatives, dirigé par le professeur Niamkey Koffi, il a convoqué les candidats parrainés par son parti politique afin de leur transmettre des recommandations de la direction avant la bataille électorale. On peut le dire, la bataille entre le PDCI et le FPI s'annonce très rude pour les législatives.