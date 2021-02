Côte d'Ivoire: L'artiste Asalfo frappé par un malheur

Le lead vocal du groupe zouglou, Magic System, Traoré Salif alias Asalfo a annoncé une très mauvaise nouvelle à ses fans.

Zouglou: Ce qui arrive à Asalfo

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, vient d’être frappé par un terrible malheur. Le chanteur Zouglou a annoncé, dans la soirée du jeudi, le décès de son frère ainé.

‘’Mon aîné, mon confident, mon homme de confiance, mon complice, mon voisin de chambre des moments difficiles, émérite bassiste, toi qui a emmené la musique à moi, tu as finalement décidé de m’abandonner ce jour pour l’éternité. Puisse Dieu t’accueillir auprès de LUI, Maestro Alson Barett‘’, a écrit le Commissaire général du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) sur sa page Facebook.

Une triste nouvelle qui a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs proches de l’artiste. ‘’Toutes nos condoléances le père ... Que DIEU te console ainsi que toute la famille‘’, a commenté le groupe TNT, quand un internaute écrivait ceci: ‘’Je me souviens, lors de votre concert au stade municipal de Ouagadougou, tu as annoncé sa présence, en disant qu’il était un véritable maître de la guitare et qu’il avait beaucoup apporté au groupe Magic System. Que son âme repose en paix. Courage à toi Asalfo‘’.

En août 2020, le lead vocal du groupe Magic System avait perdait déjà une de ses collaboratrices du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) du nom d’Aïcha Mambala Traoré.

''Aïcha a toujours été à nos côtés pendant les activités que nous menions conjointement avec l’UNICEF; toujours avec la même énergie et la même dynamique. Grâce à elle, des centaines de jeunes filles se sont accrochées à l'école malgré des situations très difficiles‘’, avait informé Asalfo. Yako l'artiste!