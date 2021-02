Brenda Biya, la fille de Paul Biya, dans le Rap: Tout sur son nouvel album

Brenda Biya, fille unique du couple présidentiel camerounais, fait ses premiers pas dans la musique. Queen “Bee” qui a choisi le rap, prépare activement la sortie prochaine de son premier album de 5 titres dont-elle vient de finir la tracklist.

Brenda est désormais une rappeuse confirmée. La première fille de la République a annoncé la sortie de son prochain EP. ”En ce moment, je finis le Tracklist. Dès que tous les sons sont prêts, j’ai plus qu’à enregistrer et faire la promotion. Ça prend du temps vu que c’est 5 sons d’un coup, mais ça en vaut la peine. Ce sera sur ITunes/Spotify quand ce sera prêt“, a-t-elle écrit le 16 février dernier sur sa page Facebook.

Pour rappel, c’est en juillet 2020 que Bree a révélé au public son désir de se lancer dans le rap. Elle avait ainsi dévoilé au public l’esquisse de son art en rappant sur une de ses chansons.

C’est au cours d’un direct sur sa page Instagram avec Josy Blinks, que Brenda Biya a fait savoir en juin 2020 qu’elle était une passionnée du rap et qu’elle voulait faire un duo de rap avec Jovi. Elle a aussi laissé entendre qu’elle lancerait sa carrière d’artiste dans un futur proche. La jeune femme de 23 ans a aussi confié lors de ce même direct que son artiste préféré camerounais était Locko.

Si certains fans et mélomanes y voient alors les germes d’un talent en devenir, qui ne nécessite plus qu’un encadrement, d’autres trouvent que c’est un gâchis mais surtout des caprices que fait la fille du président de la République, Paul Biya.

”Mince ma mère t’es seule dans ce pays ??? Choisis un métier, tu laisses le reste aux autres. C’est toi qui est chanteuse, c'est toi qui vends les mèches, c'est encore toi qui occupe la place à l'Enam"; ” Tu ne peux pas investir sur un projet qui va diminuer le chômage dans ton pays?”; ” Tu avais besoin de l’Enam pour être artiste chanteuse? Ou c’est buzz?”, ce sont là quelques commentaires des internautes.

Après avoir ouvert son magasin de vente de perruques à Los Angeles, un quartier chic des Etats-Unis, Benda Biya dit avoir pris goût à la musique.

« Comme genre musical, j’aime le HIP POP, l’AFROBEAT, le RAP français et la Musique espagnole. Mon artiste camerounais préféré c’est Locko. Il chante bien en anglais comme en Français et il a une belle voix. Pour débuter ma carrière musicale, je souhaiterais faire un featuring avec Locko, Jovi ou wizkid. Mon son préféré de Jovi, c’est « mets l’argent à terre ». Mes artistes français préférés sont : Naza, Benach, mais surtout Booba. Mes rappeurs américains préférés : Young Thug, Drake…Drizzy Drake est d’ailleurs ma célébrité, ma star préférée», avait déclaré la fille du couple présidentiel.

En décembre 2020, des scoops de médias annonçaient que l’unique fille de Paul et Chantal Biya, serait en couple avec l’Ivoirien Cheick Cissé, la star mondiale du taekwondo.. Comme une traînée de poudre, la toile s’est très vite entichée de la nouvelle.

Tout part d’une vidéo ayant fuité en novembre 2020 sur les réseaux sociaux et dans laquelle on aperçoit les deux tourtereaux assis ensemble avec les emojis de cœur. Très vite, le public a conclu une relation probable avec le sportif Cheick CISSÉ. Pour beaucoup, il n’y a pas de fumée sans feu. Brenda Biya, entrepreneure avec sa propre ligne de perruques et aspirante rappeuse, filerait le parfait amour avec l’Ivoirien.

Tout semble aller pour le mieux pour la fille de Paul Biya après une période de dépression en 2020. Une série de vidéos devenues virales sur la toile, montrant clairement la chambre de la jeune fille totalement saccagée par elle-même, selon des sources concordantes, avaient heurté la toile.

La jeune fille, très mal en point, a demandé dans une des vidéos, à l’un des gardes de la tuer. Ce dernier lui a tout simplement conseillé d’aller se reposer. Brenda Biya a longtemps exprimé des inquiétudes quant au fait qu’elle doit dormir les portes ouvertes. Des restrictions qui lui ont été imposées. « Je ne dors pratiquement plus. Tellement je suis anxieuse à force de dormir les portes ouvertes », avait-t-elle raconté.