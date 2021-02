Couper-décaler: El Youky fait de troublantes révélations sur Molaré

Des semaines après avoir cité les artistes Couper-décaler, Molaré et Serge Beynaud, dans une affaire d'homosexualité, El Youky a fait de nouvelles révélations sur les rapports entre feu Douk Saga et Molaré.

Après l'avoir traité d'homosexuel, El Youky enfonce Molaré: ''C'est Douk Saga qui lui donnait l'argent''

Invité le samedi 30 janvier 2021 à l'émission "'Accusé, levez-vous'' diffusée sur Trace Fm, l'artiste ivoirien vivant en France, répondant au nom de Président El Youki, a fait des révélations assez troublantes sur le choriste ivoirien Guy Armand Mbourou.

''Il m'a dit qu'il est fan de ma personne. En un mot, il est amoureux de moi, et il m'envoie des photos de sa poitrine. Quand j'ai vu cela, automatiquement j'ai supprimé. Et il me demande pourquoi je ne regarde pas ce qu'il m'a envoyé. Je lui ai répondu que je me suis rapproché de lui à cause de la musique et rien d'autre. Il m'a dit que si on se voyait, on allait en parler'', a confié El Youki, un neveu d'Aicha Koné.

''Et quand on s'est vu, pendant qu'on mangeait, il me faisait sortir les secrets des autres artistes. Il me disait: ''tu sais El Youki, si tu veux rentrer dans la musique, il faut rentrer dedans. Il faut devenir homosexuel. Moi-même, je fais ça avec Serge Beynaud. Je le fais avec Molaré''. Mais moi, je lui ai dit que je ne suis pas prêt pour ce genre de choses'', a-t-il ajouté.

Des propos qui avaient suscité une vive polémique sur la toile au point où la diva de la musique ivoirienne, Aicha Koné, a demandé aux médias ivoiriens de ne plus inviter son neveu sur leurs différents plateaux.

Une doléance qui n'a pas véritablement été entendue puisque El Youky a été invité à l'émission ''Faha Faha'' diffusée sur Ivoire Music TV. Et là encore, l'artiste a fait parler de lui, en faisant de nouvelles révélations sur Molaré.

''La seule personne qui a créé le Couper-décaler, c'est Douk Saga. Il a créé le Couper décaler avec des amis et des roperos (personne à tout faire, qui suit un autre individu financièrement aisé). Lino Versaché était un ropero... Quant à Molaré, il ne faisait pas forcément partie de la Jet 7. A Paris, tout le monde sait que c'est Douk Saga qui lui donnait de l'argent pour faire les travaillements'', a-t-il confié.