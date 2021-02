Papitou: "Je ne savais pas que Cécilia était avec Dougoutigui"

L'humoriste ivoirien Koloko Germain, plus connu sous le nom de Papitou, s'est prononcé sur sa relation avec Cécilia la magie, l'ex copine de Dougoutigui.

Papitou: ''J’ai connu Cecilia la magie avant Dougoutigui''

La jeune femme répondant au nom de Cécilia la magie, ex copine de Dougoutigui, a été aperçue à plusieurs reprises avec l'humoriste Koloko Germain alias Papitou. La jeune dame affirme fièrement être désormais en relation avec le comédien. Ce qui suscite de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Pour des internautes, Papitou à la base de la brusque séparation du couple Dougoutigui-Cecilia

Dans une interview accordée au site d'informations Linfoexpress, Papitou s'est prononcé sur sa relation avec Cécilia la magie. Il a d'abord expliqué comment il a connu cette dernière. ''Elle était au Burkina Faso. Quand elle est venue en Côte d’Ivoire, on s’est connu sur internet. Elle m’a approché, histoire de la faire découvrir Abidjan, à travers ses prestations puisqu’elle fait du coupé-decalé. C’est comme cela que j’ai connu Cecilia'', a-t-il indiqué, précisant qu'il n'est pas à l'origine de la séparation du couple Dougoutigui-Cecilia, comme veulent le faire croire certains.

''Douguitigui est un jeune frère. Je ne peux pas le raser. A la vérité, je ne savais même pas qu’elle était avec Dougoutigui. Je suis désolé. Je l’ai connu avant Dougoutigui. Tout allait bien. Mais, un moment donné, comme chacun était à ses occupations, on s’est perdu de vue. Mais il y a quelques mois, j’ai tout fait pour renouer le contact. Et bizarrement, j’apprends que j’ai rasé Dougoutigui. Alors je me suis tourné vers elle pour lui demander. Est-ce que tu m’as dit que tu étais avec Dougoutigui ? Concernant leur relation, je ne sais pas quand est-ce que ça commencé. Je l’ai connue avant Dougoutigui'', a-t-il insisté.