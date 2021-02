En séjour en Europe, ce qui arrive à Zota, danseuse de Serge Beynaud

Zota, la talentueuse danseuse de l’artiste Couper-décaler, Serge Beynaud, serait-elle enceinte? C'est la grosse interrogation que se posent de nombreux internautes.

Pourquoi Zota est actuellement en Europe

La belle Patricia Ange Kanon, plus connue sous le nom de Zota, est incontestablement l'une des meilleures chorégraphes de sa génération. Révélée au grand public dans le courant des années 2012, cette charmante jeune dame faisait partie des trois virevoltantes danseuses de l'artiste Serge Beynaud au moment où ce dernier menait une farouche concurrence à feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Contrairement à ses deux ex-collègues que sont Sandia Chouchou et Annick Choco qui ont décidé de se lancer dans la chanson, Zota, elle, est restée dans son créneau de danse et est restée fidèle à son mentor, Serge Beynaud, au point où de nombreux observateurs avaient évoqué une relation amoureuse entre le chanteur et sa danseuse.

‘’ Beynaud est certes mon patron mais il est avant tout un grand-frère pour moi. Comme dans toutes les familles, les parents ont toujours un préféré. Il en est ainsi des danseurs de mon patron Beynaud. C'est moi qui suis sa préférée. Contrairement à ce que l'on peut penser, il n'y a jamais eu de sexe entre Serge Beynaud et moi. Il ne m'a jamais proposé de coucher. Moi non plus, cela ne m'est jamais passé par la tête…" a expliqué Zota lors de son passage à l’émission Peopl’Emik en juin 2020.

Cependant, force est de constater que, depuis un certain temps, Zota est absente aux différentes prestations et tournages de clips de Serge Beynaud. Ce qui n’a pas échappé aux yeux des fans de l’artiste. Selon certaines rumeurs, la danseuse de 29 ans serait en Europe en compagnie de son amoureux.

Face à cette rumeur, Zota est montée au créneau, via Snapchat, pour apporter des précisons. « Rien à voir avec garçon. Je suis là pour des raisons personnelles (...) congés de maternité », a-t-elle indiqué.