Eunice Zunon expose sa nudité, la toile s'enflamme surexcitée

La web comédienne ivoirienne Eunice Zunon a posté une photo d'elle, nue sur sa page Facebook, qui suscite de nombreuses réactions.

Le plastique de rêve d' Eunice Zunon a nu

La jeune et belle influenceuse ivoirienne Eunice Zunon ne sait pas seulement faire rire les internautes. Dotée de très belles rondeurs, BBp Bouche Pointue, selon certains, a toutes les chances de s’imposer dans le mannequinat. Jeudi, la charmante jeune dame a posté une photo sur sa page Facebook, dans laquelle elle apparait quasiment nue. Seul son bustier et sa partie génitale sont couverts. A travers cette publication, Eunice Zunon entendait exposer cette merveille que constitue son beau corps au teint noir. ‘’J'ai entendu quelque part que quand tu as un teint noir, c'est que tu es sale‘’, a-t-elle expliqué.

Une publication qui a bien évidemment suscité les réactions des internautes. Si certains ont tout de suite affiché une excitation à la vue de ce beau paysage que présentent les courbes arrondies d'Eunice, d'autres par contre, peut-être trop pudistes, ont estimé que la web-comédienne n’avait pas besoin d’afficher sa nudité.

‘’Tu es très belle avec ton teint mais s’il te plait, évite de te mettre nue même si c'est pour défendre la beauté de ton teint. Tu es tellement belle, on aurait dit une déesse mais tu es surtout considérée comme une femme intègre et bosseuse; alors maintiens le cap‘’, a commenté un internaute.

‘’Arrête ça. Personne n'a dit ça quelque part ! C'est devenu stratégique maintenant. Ceux qui ont le teint noir font la victimisation pour attirer l'attention ou la compassion... Tu peux être noir et sale tout comme être de peau claire et sale ! clair ou noir, prenons soin de nos peaux'', a lâché un autre internaute.

Séduit, l’artiste camerounais Tenor, présenté par de nombreux internautes, comme l’amoureux d’Eunice Zunon, a confié qu'il se met en route dare dare pour Abidjan. ‘’Billet d'avion vers babi it's OK‘’, a-t-il commenté.