Accusé, Luckson Padaud: "Je n'ai pas envoûté Dickael Liadé"

Invité, vendredi dernier à l’émission Peopl’Emik diffusée sur La 3, le chanteur ivoirien Luckson Padaud, concepteur du "Laba-laba", une danse du terroir bété, a livré des secrets sur sa vie privée et sur sa carrière musicale.

Luckson Padaud: "A l’époque, j’avais été accusé par Dickael Liadé de lui avoir offert une paire de chaussures envoûtées"

Luckson Padaud a indiqué qu’il a bel et bien été un compagnon de feue Tantie Oussou, ex-PCA du Burida sous le président Laurent Gbagbo, avec qui il a même eu des enfants.

"En ce qui concerne ma relation avec Tantie Oussou (paix à son âme), ce n'était pas une légende. Elle a effectivement été ma compagne de 1987 à 1992. Oui, notre idylle a duré 5 ans. Nous avions même eu des jumeaux. En tant que mécène, Tantie Oussou a été d'un grand soutien pour moi dans l'avancée de ma carrière musicale", a-t-il déclaré.

Accusé d’avoir eu recours à des pratiques occultes pour le rayonnement de sa carrière musicale, Luckson Padeau a également apporté des précisions. « Les pratiques occultes, le mysticisme existent dans tous les domaines. Mais cela dépend de l’usage que chacun souhaite en faire. Moi personnellement, j’y ai souvent recours pour me protéger contre des accidents, empoisonnements et autres sortilèges. Mais jamais pour nuire à mon prochain. Encore moins pour freiner la carrière d’un artiste’’, a-t-il indiqué.

Puis d’ajouter: ‘’A l’époque, j’avais été accusé par Feu Dickael Liadé de lui avoir offert une paire de chaussures envoûtées dans le but de lui nuire. Ce qui n’était pas pas vrai. Je me rappelle qu’il m’a demandé une paire de chaussures. Il m’a dit qu’étant donné que j’ai beaucoup de paires de chaussures, que je lui en offre une. Étant un ami et un frère à moi, je n’ai trouvé aucun inconvénient à cela. Nous nous sommes rendus à mon domicile. J’ai déversé toutes mes chaussures. Il a opéré son choix...‘’, a-t-il raconté.