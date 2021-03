Chaude empoignade entre Makosso Camille et André Silver Konan

La tension est montée d'un cran entre le révérend Général Makosso Camille et le journaliste-écrivain, André Silver Konan. Ce qu’il s’est passé.

André Silver Konan à Makosso Camille: ‘’Deux mondes différents, deux ambitions différentes, deux publics différents, deux valeurs différentes. Bref. Ce n’est pas le même level‘’

Le pasteur Couper-décaler, Makosso Camille, est récemment apparu tout-en pleurs, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, affirmant ne pas avoir encore digéré le décès de sa femme Tatiana Kosséré, survenu le 28 mars 2020.

‘’Il y a des jours où ça devient pénible. Tu essaies de lutter mais c’est impossible. Ma femme me manque… Aujourd’hui, je voyage seul; je fais mes conventions seul; on a l’impression que tout va bien mais c’est tellement difficile. Bientôt, ça va faire un an et je n’arrive même pas à croire que je suis désormais seul… Il n’y a rien de plus dur. Souvent, on se joue les durs sur les réseaux sociaux, mais ça ne vas pas‘’, avait lâché Makosso Camille entre deux sanglots.

Cette vidéo de Makosso Camille a bien évidemment suscité de nombreuses réactions dont celle du journaliste influenceur André Silver Konan. "Quelqu'un peut te filmer en train de pleurer un proche. Soit c'est un hasard, soit la personne a ses motivations. Mais, si toi-même, tu prends le temps d'aller sur Facebook, de retrouver le bouton vidéo, de lancer un direct et de commencer à pleurer (parce qu'il faut bien savoir que les pleurs sont arrivés après que la personne a lancé tout ce processus) ; tu es juste un comédien et tu es pathétique. Les grandes douleurs sont muettes, c'est connu. Elles se vivent dans la dignité, pas dans le folklore. Dieu nous donne la bonne compréhension !", a indiqué André Silver Konan dans un message posté sur la toile.

De son côté, Makosso a immédiatement répondu aux propos du journaliste: ’’Je danse, vous avez mal. Je prie pour les gens, vous avez mal. Je prêche, vous avez mal. Je pleure encore, vous avez mal. Dites-moi, votre sorcellerie est à quel niveau ? Mais je dis au pauvre petit journaliste inconnu et sans avenir, quand je fais des dons et que je change des vies à coup de millions là, on ne vous entend pas. Continuez de parler. Je serai présent au sommet pour vous diriger", a riposté le général de la marmaille dans une vidéo postée sur Facebook.

Ces mots n’ont pas laissé indifférent André Silver Konan qui a répliqué sur sa page Facebook: ‘’La marmaille se nourrit de clash avec des injures et des grossièretés. Le haut niveau se nourrit de réflexions et développe avec des arguments. Deux mondes différents, deux ambitions différentes, deux publics différents, deux valeurs différentes. Bref. Ce n’est pas le même level…’’, a-t-il lancé.