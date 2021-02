Plateau: Comment l’alliance OD - Sawegnon veut gagner les législatives

Une des grandes attractions des élections législatives du 06 mars 2021, la commune du Plateau est en effervescence depuis l'ouverture officielle de la campagne électorale.

Ouattara Dramane dit OD (candidat du RHDP au Plateau ): "Avec Fabrice Sawegnon, nous allons gagner les législatives et ensuite gagner les municipales à venir"

Les divisions au sein du RHDP suite à la désignation de Fabrice Sawegnon (FS) comme candidat tête de la liste du parti au pouvoir, lors des élections municipales de 2018, ont favorisé l'élection du PDCI-RDA représenté par Jacques Ehouo à la tête de la mairie du Plateau.

Trois années après, les principaux cadres du parti houphouëtiste ont fumé le calumet de la paix et décidé de marcher main dans la main pour le triomphe du RHDP, ce parti dirigé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara.

La cohésion et l'entente retrouvées au sein de la coalition au pouvoir, permettent aujourd'hui de voir Ouattara Dramane dit OD et Fabrice Sawegnon affectueusement appelé "le fils du Plateau" ou "le Kirikou", défendre la même liste aux élections législatives du samedi 6 mars prochain.

"J'ai demandé à toute mon équipe de se mettre à la disposition de OD pour qu'on ramène la victoire au soir du 6 mars au RHDP. Aux dernières élections (municipales de 2018), on a fait 6000 voix. Il faut compléter. Cette élection sera le triomphe de notre alliance et celle de tous les cadres du RHDP", a déclaré, samedi, lors du lancement de la campagne électorale, Fabrice Sawegnon, en présence des ministres Danho Paulin et Tchagba Laurent.

OD et Fabrice Sawegnon, un duo de choc qui a déjà le soutien des jeunes et des femmes de la cité administrative d'Abidjan. "Nous jeunes du Plateau, tenons à remercier FS et OD, et les assurons de notre soutien pour toutes les échéances futures. Nous avons décidé de porter notre choix sur vous pour porter haut la voix du Plateau à l’Assemblée nationale", a assuré Said konaté, le président des jeunes du Plateau.

Konaté Fatou à OD: "Vous êtes déjà le député du Plateau"

Même son de cloche pour Konaté Fatou, présidente des femmes du Plateau, qui a exprimé "notre totale adhésion à la candidature de OD et de son suppléant Fabrice Sawegnon".

Soutien qui n'est autre que la reconnaissance aux nombreuses actions posées depuis plusieurs années par ces deux hommes au service de la communauté.

"Nous ne saurions avoir meilleur candidat autre que OD. Vous êtes déjà le député du Plateau. Ce que femme veut, Dieu veut. Nous ne menagerons aucun effort pour vous assurer un score sans bavure et sans appel au soir du 6 mars 2021", a rassuré Konaté Fatou.

Prenant la parole, à son tour, Ouattara Dramane, le candidat tête de la liste du RHDP pour ces législatives dans la commune du Plateau, a indiqué que cette activité revêt un caractère particulier car il s'agit du lancement de la campagne de sa liste pour les législatives du 6 mars prochain.

"Nous sommes confiants parce que nous avons une histoire avec chacune des populations; nous sommes confiants parce que le Plateau, c'est OD. Cette commune a une histoire particulière avec OD. Au soir du 6 mars, les candidats malheureux devraient pouvoir féliciter le vainqueur. Tout en espérant que le vainqueur ce soit nous parce que nous avons un lien fort avec cette commune", s'est vanté le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Élu, Ouattara Dramane promet qu'il restera le même, c'est-à-dire toujours proche des populations car il compte ouvrir une permanence pour leur rendre compte régulièrement de activités parlementaires.

"Nous comptons sur vous les femmes, les jeunes. Après l'élection, nous installerons une permanence pour vous rendre compte parce que les décisions prises le sont pour vous. J'aurai du temps pour vous", a-t-il promis.

Après s'être félicité du soutien de Fabrice Sawegnon, le candidat OD a terminé son propos en ces termes: "Fabrice et moi, nous sommes main dans la main devant vous. Je voudrais le féliciter pour le sens du devoir et l'engagement qui est le sien depuis le choix porté sur moi. Merci à tous ceux qui ont oeuvré à ce que le RHDP vive au Plateau. Ensemble avec Fabrice Sawegnon, nous allons gagner les législatives et ensuite gagner les municipales à venir", a déclaré, confiant, le principal challenger du député sortant Jacques Ehouo, candidat à sa propre succession.