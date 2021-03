Haine contre les Ouattara: Soro Guillaume est-il vraiment Chris Yapi?

Soro Guillaume est-il réellement Chris Yapi, du nom de l’activiste des réseaux sociaux, spécialisé dans la ventilation des dossiers "sales" de la République? Depuis le décès du Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, le débat sur la proximité entre Guillaume Soro et cet avatar, refait surface.

« Si la thèse selon laquelle Chris Yapi est Soro Guillaume venait un jour à être vérifiée, alors… »

Ce Chris Yapi est devenu célèbre à la faveur de la maladie d’Amadou Gon Coulibaly. Avant le décès du Premier ministre de Côte d’Ivoire en juillet 2020, l’avatar Chris Yapi avait tenté de faire croire que c’était Hamed Bakayoko, alors ministre d’Etat, ministre de la Défense, qui avait ‘’marabouté’’ l’époux d’Assétou Gon Coulibaly afin de lui succéder à la primature mais surtout afin de rester le seul et unique héritier politique du président Alassane Ouattara.

Ces rumeurs longuement ressassées sur les réseaux sociaux, avaient fini par créer un froid entre les pro-Gon Coulibaly et les pro-Hamed Bakayoko. Même au sommet de l’Etat, il n’était pas rare d’entendre certains hommes politiques du RHDP (parti au pouvoir) laisser entendre parfois que ‘’c’est Hamed qui a tué Gon’’, reprenant ainsi à leur compte la thèse du maraboutage, véhiculée par Chris Yapi.

Hamed Bakayoko va souffrir ainsi pendant longtemps des insanités de cet avatar jusqu’à la publication d’une série d’articles par le site « Vice Media », dans lesquels les auteurs accusent HamBak d’être un « grand trafiquant de cocaïne ». Là encore, Chris Yapi en fera son choux gras jusqu’au déclenchement de la maladie suivie du décès brusque de celui qui sera nommé Premier ministre fin juillet 2020 après la disparition d’Amadou Gon Coulibaly.

Hamed Bakayoko, un des piliers du régime Ouattara, s'est éteint le mercredi 10 mars 2021 à l'âge de 56 ans. Le Premier ministre ivoirien, récemment revenu d’une visite privée en France, avait été évacué, le jeudi 18 février 2021, vers le pays d’Emmanuel Macron afin d’y subir des examens médicaux. Mais face à la gravité de son état de santé, il a ensuite été transféré en Allemagne d'où il a succombé.

Depuis lors, l’avatar Chris Yapi parle d’une mort par empoisonnement du Golden Boy. Pour lui, c’est le couple Ouattara, aidé par Birahima Ouattara dit Photocopie, qui est à l’origine du décès soudain du député de Séguela et maire d’Abobo (Abidjan). Il ne se passe pas un seul jour sans que le président Alassane Ouattara, son épouse Dominique, son petit frère Photocopie ou un autre membre de son sérail, ne soient accusés par Chris Yapi d’avoir ‘’tué Hamed Bakayoko’’.

Alors que le président de la République, est lui-même meurtri par la disparition de son deuxième Premier ministre en moins d'un an, il se trouve des personnes avec en tête le très mystérieux Chris Yapi, qui poussent le cynisme à un niveau proche de la haine, soit en accusant le chef de l'Etat soit en le traitant de tous les noms d'oiseaux.

Un acharnement qui fait rejaillir la thèse selon laquelle Chris Yapi serait Guillaume Soro, l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, en exil depuis décembre 2019 et poursuivi pour tentative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire.

« Soro Guillaume, âme noire s’il en est, est en train de fêter le décès d’Hambak (surnom d’Hamed Bakayoko). Enivré par le champagne qu’il a sabré toute la nuit, Soro s’oublie et publie 1 tweet destiné à son compte officiel, sur son avatar @Chris Yapi4. Il essaiera de rattraper son erreur à coups d’explications alambiquées, mais il ne fera que s’enfoncer. Le sorcier est nu! Tous les naïfs volontaires et les manipulés candides qui se refusaient à se résoudre aux évidences, comprennent enfin ce que je vous ai ici dit dès mes 1ers tweets en août 2020: Soro Guillaume est bien Chris Yapi4!», se convainc un cyber-activiste proche du RHDP, parti politique d'Alassane Ouattara.

Soro Guillaume: « Je n'ai rien à voir avec Chris Yapi »

Ancien chef de la rébellion armée de septembre 2002 contre le pouvoir de Laurent Gbagbo, Soro Guillaume a longtemps été le protégé du Président Ouattara jusqu'à février 2019, date de sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

« J’ai eu plusieurs rencontres avec le président de la République (...) Il a été question de mon positionnement idéologique par rapport au RHDP (...) J’étais face à un dilemme. Trahir mes convictions, donc sauver un poste confortable, ou descendre de mon piédestal et rendre ma démission de mes fonctions, afin de pouvoir me regarder dans une glace (...) Je rends ma démission du poste de président de l’Assemblée nationale », avait lâché l'ancien chef rebelle.

Depuis sa démission, les relations entre Soro et le régime Ouattara se sont considérablement dégradées, mais cela est-il suffisant pour dire que Guillaume Soro est l’avatar Chris Yapi? Cette question que se posent de plus en plus les internautes, a fait réagir l’écrivain et homme politique, Sylvain Kea Zoh.

« Plusieurs personnes disent qu'il (Chris Yapi) serait en réalité Soro Guillaume. Honnêtement, je ne pense pas que cela soit vrai. Soro Guillaume ne peut pas être Chris Yapi qui est en train de tirer la Côte d'Ivoire vers la catastrophe par des publications dont personne ne connait en réalité les motifs. Mais si la thèse selon laquelle Chris Yapi est Soro Guillaume venait un jour à être vérifiée, alors il faudra désespérer de l'ancien leader du Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire qui n'aura alors pas compris que la mauvaise propagande est un danger pour la démocratie acquise ou en voie de l'être. Je souhaite par conséquent que Soro Guillaume n'ait rien à voir avec Chris Yapi », a-t-il espéré, avant d’appeler le gouvernement ivoirien à retrouver le fameux Chris Yapi.

« Gouvernement RHDP, retrouvez-nous qui est Chris Yapi ! », a interpellé Sylvain Kea Zoh. Interrogé fin 2020 sur la question par une chaîne de télévision burkinabè BF1 TV, Guillaume Soro avait catégoriquement rejeté tout lien entre lui et Chris Yapi.

"Je suis hilare quand on m'accuse d'être un avatar. Moi je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et vous croyez sérieusement que j'ai le temps moi d'aller écrire, de faire Chris Yapi. Je suis surpris qu'il soit autant célèbre", a-t-il lâché. Puis d’insister: « Je n'ai rien à voir avec Chris Yapi ».