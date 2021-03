Chris Yapi démasque Makosso Camille, le pasteur crie victoire

Quelques jours après le décès du Premier ministre Hamed Bakayoko, le célèbre avatar Chris Yapi a dévoilé un projet que mijoterait le pasteur Couper décaler, Makosso Camille. Ce qu’il dit du roi de la marmaille.

Chris Yapi: ‘’Le pasteur Makosso Camille tente de monnayer la dépouille du Premier ministre Hamed Bakayoko‘’

Le célèbre et très controversé avatar Chris Yapi a encore frappé. Dans une vidéo postée sur la toile dans la soirée du mardi 16 mars 2021, le mystérieux avatar accuse le pasteur ivoirien de vouloir s’enrichir sur la dépouille mortelle du Premier ministre Hamed Bakayoko.

‘’Scandale ; un pasteur tente de monnayer la dépouille du premier ministre Hamed Bakayoko. Il se disait fils de Hamed Bakayoko, mais dès la mort de celui-ci, il se précipite dans le bureau de (…) Téné Birahima Ouattara pour lui extorquer de l’argent‘’, charge Chris Yapi qui a même ajouté un enregistrement audio dans lequel l’on reconnait la voix du roi de la marmaille, Makosso Camille.

‘’Je prends trop de risques pour ce parti-là, avec la notoriété que j’ai aujourd’hui sur le plan mondial et dans mon pays. On va aller rencontrer le frère du président pour lui exposer ma stratégie. S’il dit que ce n’est pas bon, je sors de son bureau. Je m’en vais dormir, c’est clair. Mais au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper poto‘’, a-t-on entendu.

Cette vidéo s’est bien évidemment répandue sur la toile, suscitant de nombreuses réactions. Mais le pasteur Makosso n’est pas resté silencieux. ‘’Enfin Chris Yapi m’a crédibilisé et rendu mondialement star. Mon rêve s’est réalisé. Allez bien chercher encore et revenez car face au père de la haute stratégie de la marmaille, il faut du lourd. Je suis désormais le leadership incontestable de la jeunesse et votre totem face à la destruction du pays. Maintenant le vrai combat peut commencer. Vive la marmaille. Allez chercher encore‘’, a-t-il publié sur sa page Facebook.