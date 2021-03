La robe de Josey qui a dérangé lors des obsèques d'Hamed Bakayoko

Présente aux obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko, la chanteuse ivoirienne Josey s’est retrouvée au cœur d’une vive polémique sur la toile.

Josey se fait remarquer aux obsèques d' Hamed Bakayoko

Le Premier ministre et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, est décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne. Agé de 56 ans, le maire de la commune d’Abobo n’a pas survécu à cette maladie pour laquelle il avait été hospitalisé il y a quelques jours à l’Hôpital américain de Paris, avant d'être transféré en Allemagne le samedi 6 mars dernier.

La dépouille mortelle du député de Séguéla et maire de la commune d’Abobo, est arrivée le samedi 13 mars à Abidjan et a été transférée jeudi 18 mars dans sa ville d'origine de Séguéla, pour l'inhumation qui a eu lieu le vendredi 19 mars.

Les obsèques se sont déroulées en présence de plusieurs personnalités culturelles dont la belle et séduisante chanteuse ivoirienne Josey. Celle-ci a même posté quelques photos sur son compte Instagram en y a joutant une pensée d’Albert Einstein: ‘’Je crois en une vie après la mort. Tout simplement parce que l’énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s’arrête pas", a-t-elle indiqué.

Cependant, force est de constater que les photos postées par Josey ont suscité la réaction de plusieurs internautes qui estiment que sa tenue vestimentaire était inappropriée. En effet, l’auteur du titre à succès ‘’Diplôme‘’, était vêtue d’une magnifique robe noire mais qui laissait entrevoir une partie de sa séduisante poitrine. «Ce n’était pas le moment de t’habiller ainsi. Tu as oublié que c’est funérailles et non anniversaire», a commenté un internaute, quand un autre écrivait: «Humm, une tenue qui n’avait pas sa place. Une tenue pas du tout réglementaire pour une occasion pareille ». Pour l'heure, la chanteuse n'a pas encore réagi face aux critiques.