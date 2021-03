3 mois après le décès de sa femme, Suspect 95 met tout le monde d'accord

Un peu plus de 3 mois après la brusque disparition de sa compagne, l'artiste ivoirien, Suspect 95, est véritablement de retour sur la scène musicale. Le samedi 27 mars 2021, il a réussi à faire le plein de la salle Anoumanbo du Palais de la Culture de Treichville .

Suspect 95, ce qu'il a fait le samedi au palais de la Culture

Le jeune artiste Suspect 95 fait partie des étoiles montantes de la musique ivoirienne. Fondateur du ''Syndicat'', un mouvement humoristique qui appelle les femmes à elles-mêmes se prendre en charge sans toujours compter sur l'homme, l'artiste a connu une rapide progression au cours de l'année 2020.

Une année qui s’est malheureusement mal achevée pour l’artiste qui a brusquement perdu sa compagne le 13 décembre 2020.

"Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivé à devenir ce que je suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business. Je ne le souhaite à personne. Je serai OFF pendant un certain moment. Aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme", avait informé l'artiste.

Après plusieurs semaines de retrait, Suspect 95 a signé son retour sur la scène musicale en dévoilant succesivement deux titres intitulés ''Dis lui'' et ''C'est dans télė'', déjà très appréciés par ses fans.

Le samedi 27 mars, l'artiste a donné, pour la toute première fois de sa carrière, un concert live à la 4000 places du palais de la Culture de Treichville.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune rappeur a réussi son pari. En effet, la salle Anoumanbo du Palais de la Culture était archi comble.

Le public n'a pas eu tort d'effectuer le déplacement car le président du Syndicat a produit un très beau spectacle. De nombreux artistes ont également effectué le déplacement afin d'apporter leur soutien à Suspect 95.

On peut citer notamment Didi B et Elown ( membres des Kiff no beat), Obam's, Josey, Ramba Junior, Kerozen, le rappeur béninois Fanicko et bien d'autres artistes.

Au lendemain du concert, nombreux sont les internautes qui ont adressé leurs félicitations à Suspect 95 pour la réussite de cet évènement.