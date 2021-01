MTV Africa Music Awards (MAMA) 2021: Suspect 95 défie Fally Ipupa

MTV Africa Music Awards - L’étoile montante du rap ivoirien, Suspect 95, affectueusement appelé le ‘’président du syndicat’’ sera l’unique artiste ivoirien à représenter la Côte d’Ivoire aux MAMA 2021 à Kampala, en Ouganda, le 20 février 2021.

La liste des nominés MTV Africa Music Awards (MAMA) 2021 : La Côte d’Ivoire représentée par Suspect 95

Emmanuel Gui connu sous le pseudonyme de Suspect 95 est nominé dans au moins deux catégories aux MTV Africa Music Awards, aussi connus sous le nom de Mama, nés en 2008 sur MTV Networks Africa, pour célébrer la musique africaine. La première cérémonie des récompenses a eu lieu au Vélodrome d'Abuja au Nigeria le 22 novembre 2008 sous la houlette d’un certain Trevor Nelson.

Pour l’édition 2021, plusieurs artistes chanteurs africains figurent sur la liste des nominés, notamment Burna Boy, Busiswa, Davido, Diamond Platnumz, OMG, Innoss’B, Kabza De Small, John Blaq ou encore Master KG.

D’autres stars de l’industrie musicale africaine, comme Sheebah, Soraia Ramos, Tiwa Savage, Yemi Alade et Wizkid, Suspect 95, ont chacun été nominés pour deux prix… L’Ivoirien Suspect 95 tentera d’arracher le trophée du ‘’Meilleur artiste HIP HOP’’ du continent ou se faire distinguer dans la catégorie du ‘’Meilleur acte francophone’’ devant le congolais Fally Ipupa ou le camerounais Stanley Enow.

MTV Africa Music Awards: Trois nominations pour Calema de São Tomé et Príncipe

Calema de São Tomé et Príncipe est en tête du peloton avec trois nominations pour l’Artiste de l’année, le Meilleur groupe et le Meilleur numéro de lusophone.

Au total 52 artistes de 15 pays nominés à MAMA Kampala 2021 ont été révélés dans les 10 premières catégories musicales par MTV Africa Music Awards (MAMA), selon Afrik.com.

Pour la Meilleure artiste féminine, on retrouve Simi (Nigeria), Sheebah (Ouganda), Sho Madjozi (Afrique du Sud), Busiswa (Afrique du Sud), Yemi Alade (Nigeria), Soraia Ramos (Cap-Vert) et Tiwa Savage (Nigeria). En ce qui concerne le Meilleur artiste, Master KG (Afrique du Sud) a été nominé, au même titre que Burna Boy (Nigeria), Innoss’B (République Démocratique du Congo), Kabza De Small (Afrique du Sud), Harmonize (Tanzanie), Fireboy DML (Nigeria) et Rema (Nigeria).

Pour l’Artiste de l’année, le Sud-Africain Master KG, dont la chanson à succès, Jerusalema, à fait le tour du monde lors de la pandémie du Covid-19 et qui continue de faire vibrer, sera encore en lice avec Burna Boy (Nigeria), Calema (São Tomé et Príncipe), Diamond Platnumz (Tanzanie), Davido (Nigeria), Tiwa Savage (Nigeria) et Wizkid (Nigeria).

L’étoile montante de la musique sénégalaise, Oumy Guèye dite OMG, est nominée dans la catégorie du Meilleur hip-hop, à l’instar de Nasty C (Afrique du Sud), Suspect 95 (Côte d’Ivoire), Khaligraph Jones (Kenya), Kwesi Arthur (Ghana) et NGA (Angola).

Les autres catégories

MEILLEUR GROUPE

Blaq Diamond (Afrique du Sud)

Sauti Sol (Kenya)

Kabza De Small / DJ Maphorisa (Afrique du Sud)

Calema (São Tomé et Príncipe)

Ethique (Kenya)

Rostam (Tanzanie)

MEILLEUR ACTE REVOLUTIONNAIRE

Elaine (Afrique du Sud)

Tems (Nigeria)

Omah Lay (Nigéria)

Zuchu (Tanzanie)

John Blaq (Ouganda)

Sha Sha (Zimbabwe)

Focalistic (Afrique du Sud)

MEILLEUR ACTE OUGANDAIS

Sheebah

Bebe Cool

John Blaq

Vinka

Papa Andre

Épice Diana

MEILLEUR NUMERO DE LUSOPHONE

Calema (São Tomé et Príncipe)

Spectacle de Preto (Angola)

Anna Joyce (Angola)

Bow (Mozambique)

Nelson Freitas (Cap-Vert)

Soraia Ramos (Cap-Vert)

MEILLEUR ACTE FRANCOPHONE

Innoss’B (RD Congo)

Suspect 95 (Côte d’Ivoire)

Dip Doundou Guiss (Sénégal)

Stanley Enow (Cameroun)

Fally Ipupa (RD Congo)