People: La chanteuse Josey tombe sous le charme de Suspect 95

Présente au concert de l'artiste Suspect 95, qui a eu lieu le samedi dernier au Palais de la Culture, la belle chanteuse ivoirienne, Josey, a rendu un vibrant hommage au président-fondateur du Syndicat.

Josey: ''Suspect 95, c'est un chef ! Trop intelligent Petit-là''

Après plusieurs semaines de retrait suite au décès de sa femme, Suspect 95 a signé son retour sur la scène musicale en dévoilant succesivement deux titres intitulés ''Dis lui'' et ''C'est dans télė'', déjà très appréciés par ses fans.

Le samedi 27 mars, l'artiste a donné, pour la toute première fois de sa carrière, un concert live à la 4000 places du palais de la Culture de Treichville. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune rappeur a réussi son pari. En effet, la salle Anoumanbo du Palais de la Culture était archi comble.

Le public n'a pas eu tort d'effectuer le déplacement car le président du Syndicat a produit un très beau spectacle. De nombreux autres artistes ont également effectué le déplacement afin d'apporter leur soutien à Suspect 95.

On peut citer entre autres, Asalfo, Didi B et Elown ( membres des Kiff no beat), Obam's, Ramba Junior, Kerozen, le rappeur béninois Fanicko et la belle Josey qui, au lendemain du concert, n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au président fondateur du Syndicat, ce mouvement humoristique qui appelle les femmes à elles-mêmes se prendre en charge sans toujours compter sur les hommes.

"Samedi, nous sommes parties nous défendre un peu chez les Syndicalistes Mon cher ... Leurs paroles piquaient trop. On devait leur faire comprendre gentiment certaines choses aussi. Ils devaient comprendre que ça compte aussi'', a indiqué l'auteur du titre à succès ''Diplôme''.

Puis de féliciter le talentueux rappeur ivoirien: ''SUSPECT 95 c'est un chef ! Trop intelligent Petit là. Pour l’avoir vu répéter, j’ai trouvé qu’il met beaucoup de sérieux dans ce qu’il fait. Et cérise sur le gâteau : il prie avant de commencer ses répétitions. Chapeau à toute son équipe et son orchestre. Ils ont fait un beau boulot. J’aimerais beaucoup le voir en feat avec Elown ou Didi B '', a-t-elle espéré.