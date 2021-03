Médias: CANAL+ annonce la surpression de la chaîne Novelas TV

Le groupe Canal+ a annoncé, ce mardi, que la chaîne de télévision Novelas Tv cessera d’émettre à partir du 1er avril 2021. Une décision qui suscite déjà de nombreux commentaires.

C’est vraiment fini pour la chaîne Novelas Tv ?

La chaîne de télévision spécialisée dans la diffusion des feuilletons relatant des histoires d’amour assez passionnantes, Novelas Tv, ne sera plus disponible sur le bouquet Canal+ à partir du 1er avril 2021.

L’information a été rendue publique dans un message publié sur la page Facebook de Canal+ Côte d’Ivoire.

‘’À la suite des chaînes Voyages, OKLM.... la chaîne Novelas TV, disponible sur le canal 33 des bouquets CANAL+, cessera d'émettre à compter du jeudi 1er Avril 2021 à 00H et sera par conséquent retirée définitivement du bouquet le 2 Avril 2021 suivant. Créée le 24 Mars 2015 par CANAL+ Afrique, la chaîne ne sera plus disponible pour la zone Afrique... Cela fait suite à un réajustement de la ligne éditoriale et aux nombreuses plaintes reçues de plusieurs abonnés demandant la surpression de la chaîne‘’ explique le groupe Canal.

‘’Nous sommes navrés par les désagréments que cela occasionnera pour certains. Vous pourrez suivre des programmes similaires sur d’autres chaînes des bouquets CANAL+ et des replays sur MyCanal ‘’, poursuit le communiqué.

Cette information devenue virale sur les réseaux sociaux, suscite déjà plusieurs réactions des internautes dont certains approuvent la décision du groupe Canal.

"Franchement, c’est une très bonne nouvelle. Je ne vois pas ce que cette chaîne apporte si ce n’est apprendre à nos enfants à s'embrasser‘’, a commenté un internaute.

Mais cette décision n’est pas appréciée de tous. ‘’On veut notre Novelas. Avant d'enlever la chaîne, vous n'avez pas fait de sondage ou un référendum‘’, a commenté une fan de la chaîne.

Au moment où la nouvelle de la suppression de Novelas Tv, fait rage sur les réseaux sociaux, d'autres personnes encore sceptiques, pensent plutôt à un poisson d'Avril.

‘’Je suis sûr que c'est un poisson d'Avril, sinon vous pouvez supprimer les chaînes pornographiques aussi’’, ironise un autre internaute.