Assemblée nationale: Amadou Soumahoro réélu mais rien n'est gagné

En Côte d’Ivoire, le président sortant de l’ Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, a été reconduit dans ses fonctions, ce mardi 30 mars 2021 avec plus de 63% des suffrages exprimés. Sa réélection ne laisse pas sans voix, l’opposition politique ivoirienne.

Présidence de l' Assemblée nationale: Amadou Soumahoro réélu, l'opposition affiche ses priorités

Sans surprise, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Amadou Soumahoro, a été reconduit dans ses fonctions à l’issue du vote qui a eu lieu, mardi 30 novembre 2021 à l'Hémicycle. Face à la candidate de l’opposition, N'Zi Éliane, du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RRDA), le candidat du parti du président Alassane Ouattara, a recueilli 158 voix sur les 247 votants, soit 63, 97 % des suffrages exprimés.

Une réélection saluée par Adama Bictogo, directeur exécutif du parti présidentiel, par ailleurs député de la circonscription électorale d’ Agboville. « Je voudrais dire ici mes vives félicitations à Amadou Soumahoro, notre ''Tchomba'', pour sa brillante élection à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est une autre grande victoire du RHDP qui couronne celle obtenue aux récentes élections législatives le 6 mars dernier », a posté l’ancien ministre de l’ Intégration africaine sur sa page Facebook.

Adama Bictogo a par ailleurs adressé ses remerciements aux députés Mariam Traoré et Vassiriki Konaté, deux élus du RHDP qui avaient, avant le début du scrutin, décidé des retraits de leurs candidatures, au profit du président sortant. « Mes remerciements vont aux députés du RHDP qui ont respecté la discipline du parti en s'alignant sur les instructions du président Alassane Ouattara. Unis autour du président du parti, nous constituons un bloc fort, prêt à mener et gagner les batailles futures », a-t-il lâché.

Assemblée nationale : Les attentes de l'opposition après la réélection d' Amadou Soumahoro

« Le fonctionnement de l’ Assemblée nationale et le fonctionnement de la démocratie, de façon générale, c’est la loi de la majorité. On ne se faisait pas d’illusions. Nous sommes venus, la majorité a joué. Le RHDP ayant une majorité confortable, c’est normal que le choix soit porté sur le candidat du pouvoir. C’est un choix que nous saluons », a réagi Émile Guiriéoulou, député EDS (proche de Laurent Gbagbo) fraîchement élu à Guiglo à l’issue du scrutin du 6 mas dernier.

« C’est la majorité qui a prévalu. Nous espérons maintenant que les règles de fonctionnement de l’ Assemblée nationale soient respectées. Que dans la configuration du bureau de l’ Assemblée nationale, toutes les sensibilités soient représentées de façon honnête, juste et que l’institution fonctionne sur la base des principes démocratiques », a-t-il poursuivi.

Il a espéré toutefois que l’esprit qui a prévalu lors de cette élection, continue de prévaloir pour que le Parlement puisse fonctionner normalement. Avant lui, Gervais Tcheïdé du Front populaire ivoirien (FPI) pro Laurent Gbagbo, et Simon Doh du parti d' Henri Konan Bédié, ont rassuré que les députés de l’ opposition travailleront, dans l’union, au contrôle de l’action gouvernementale, à la réconciliation nationale, à la bonne gouvernance et à la normalisation de la vie politique ivoirienne.

« Cette législature sera particulière. Il est vrai que le PDCI est en minorité, mais avec l’appui de nos alliés, notamment EDS et l’UDPCI, nous serons plus forts pour engager un dialogue plus fort dans l’intérêt des populations. L’opposition fera en sorte que la réconciliation nationale soit une réalité. C’est-à-dire que le retour de tous nos exilés, soit une réalité. C’est-à-dire que la cohabitation entre nos populations, dans toutes les régions du pays, soit une réalité. Que les conflits communautaires s’arrêtent, que la question de l’occupation dans nos forêts à l’ouest du pays, soit réglée », a réagi Simon Doh, député de Bangolo sous-prefecture.