Côte d’Ivoire : Habib Bamba, nouveau Directeur de la Fondation Orange

Habib Bamba, ancien patron du département Transformation, Digital et Médias de Orange, a été nommé Directeur de la Fondation Orange Côte d’Ivoire. Il a pris fonction à la tête de la Fondation de la société de télécommunications le 1er avril 2021.

Débauché à Deloitte Côte d’Ivoire, Habib Bamba hissé à la tête de la Fondation Orange Côte d’Ivoire

« Je voudrais traduire toute ma fierté et exprimer toute ma gratitude au conseil d’administration pour son choix. Je remercie et félicite Joseph qui m’a précédé à ce poste pour le travail abattu. Bravo aux équipes, aux bénévoles et aux porteurs de projets ! Je les invite à rester mobilisés afin d’aller ensemble encore plus loin dans les actions sociales que notre Fondation déploie partout en Côte d’Ivoire. Nous devons faire chaque jour un peu plus pour contribuer durablement au bien-être des populations et participer au développement de la Côte d’Ivoire. C’est le chemin pour concrétiser l’engagement citoyen d’Orange CI », a indiqué Habib Bamba après sa nomination.

Diplômé en management des systèmes d’information et en E-commerce de HEC Montréal, Habib Bamba dispose de plus d’une dizaine d’années d'expériences dans la gestion de projets en Technologie et dans l’accompagnement dans la transformation digitale.

Le nouveau directeur général de la Fondation Orange Côte d’Ivoire succède ainsi à Joseph Pitah. Après 9 ans au sein du cabinet Deloitte où il occupait la fonction de Directeur Conseil et responsable du secteur des Technologies, Médias et Télécoms de Deloitte Côte d’Ivoire, Habib Bamba rejoint Orange Côte d’Ivoire en tant que Directeur de la Transformation, du Digital et des Médias (Chief Digital Officer) en juin 2019.

Avant de rejoindre Deloitte Côte d’Ivoire, il a également passé plusieurs années à Accenture Canada en tant que Consultant en systèmes d’information et Intelligence d’affaires (BI). L’homme a réalisé également un nombre important d’études sur le secteur du numérique en Côte d’Ivoire et en Afrique Francophone, dont notamment les tendances annuelles du secteur des Technologies ou encore les enquêtes sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire (2016) et en Afrique francophone (2017).

A propos de la Fondation Orange Côte d’Ivoire

Créée il y a une quinzaine d'années, la Fondation Orange Côte d’Ivoire a, à son actif, au moins la réalisation de 500 projets pour un montant total estimé à 13 milliards de FCFA.

La Fondation Orange Côte d’Ivoire Télécom intervient dans les domaines de l’éducation, la santé et la culture depuis sa création en 2006. Le programme phare de FOCIT est le programme Village Orange (« une école, un centre de santé et un point d’eau ») qui a équipé 11 villages depuis 2012 à travers le pays.

FabLabs Solidaire Pour les jeunes

La Fondation Orange et plus particulièrement celle de Côte d’Ivoire a, à son actif, plusieurs actions solidaires et projets sociaux dont le Prix Orange du Livre et les FabLabs Solidaire de Côte d’Ivoire.

Le premier projet compense une œuvre littéraire écrite en français et publiée à la rentrée littéraire de janvier. Ce prix a célèbré son 10 anniversaire en 2019.

Quant aux FabLabs Solidaire pour les jeunes ( ‘’Laboratoire de Fabrication’’), il s’agit d’un espace dédié où sont mis à disposition des équipements, des machines et outils permettant de travailler sur des projets divers et variés axés autour de la conception d’objets.

Fidèle aux engagements de la Fondation, une équipe d’experts et de bénévoles, dispensera un programme de formation à de jeunes Ivoiriens en situation d’insertion professionnelle, à des élèves et étudiants passionnés du numérique ou encore à tout jeune féru d’électronique.

Elle vise à faire venir des jeunes en insertion au sein de Fablabs, et leur proposer une sensibilisation ou des cursus de fabrication numérique valorisant leurs compétences, le tout totalement gratuit pour eux.

A date, la Fondation Orange accompagne 131 FabLabs Solidaires dans 21 pays : Espagne, France, Pologne, Guinée Conakry, Tunisie, Maroc, Mali, République Démocratique du Congo, Mayotte, Madagascar, Sénégal, Egypte, Jordanie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Belgique, Roumanie, Botswana, Burkina Faso, Ethiopie et Slovaquie.