Didier Drogba « heureux » de l'échec de la Super Ligue européenne

Didier Drogba satisfait de l’abandon rapide du projet de la Super Ligue européenne, décidé par 12 grands clubs au détriment de la Ligue des champions de l’UEFA.

Didier Drogba à propos de la Super Ligue: " Voilà ce qui fait du football le plus beau des jeux "

La Super Ligue est reportée aux calendes grecques. Le projet controversé, mis en place par les clubs du "Big Six" de Premier League ainsi que par les Espagnols de l'Atletico Madrid, du FC Barcelone et du Real Madrid et les Italiens de l'AC Milan et de la Juventus, a été enterré.

Et ce, après le retrait de Manchester City, le premier club à battre en retrait, suivi de Chelsea. Les quatre autres clubs: Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham, ont tous fait de même. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea en 2012, Didier Drogba s’est réjoui de ce dénouement.

“Je suis heureux que ce projet ne voie pas le jour, pour le bien du plus beau des jeux et de nos incroyables fans du monde entier”, a-t-il écrit sur Twitter. L’ancien attaquant et capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, a réaffirmé son attachement aux principes qui régissent le football européen.

«La montée, la relégation, les résultats inattendus sont ce qui crée les émotions, être ensemble, en tant que joueurs, en tant que fans … c’est ce qui fait du football le plus beau des jeux... La ‘petite’ Grèce qui bat le ‘grand’ Portugal, l’Etoile Rouge de Belgrade qui bat mon équipe, l’OM, ou même Liverpool qui se bat pour gagner la Premier League devant le ‘Big Four’ : voilà ce qui fait du football le plus beau des jeux», a mis en exergue l'ex-époux de Lalla Diakité.

«Imaginer qu’on peut produire tous ces efforts et ne pas être autorisé à vous mesurer à d’autres équipes parce que vous ne faites pas partie de liste même si vous faites le même sport, c’est une sorte de discrimination”, a conclu Didier Drogba qui entend prendre les rennes de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

La Banque JP Morgan dit avoir mal évalué " le projet de Super Ligue européenne

Par ailleurs, les Italiens de l'Inter Milan et les Espagnols de l'Atlético de Madrid ont annoncé, mercredi, qu'ils quittaient également la Super Ligue. Après l'ensemble des clubs parties prenantes au projet, c'est au tour de son financier, la banque JP Morgan, de battre sa coulpe.

L'institution américaine a reconnu, vendredi 23 avril, avoir "clairement mal évalué" le projet de Super Ligue européenne de football qu'elle devait financer à hauteur de six milliards de dollars.

"Nous avons clairement mal évalué comment cette opération serait perçue par le monde du football au sens large et l'impact qu'il aurait à l'avenir. Nous en tirerons les leçons", a déclaré un porte-parole.