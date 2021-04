Palabres entre Emma Lohoues et Nathalie Koah: Toute la vérité

La belle Emma Lohoues a apporté des précisions sur certaines rumeurs qui font état d’une guéguerre qui existerait entre elle et l’influenceuse camerounaise, Nathalie Koah.

Emma Lohoues: ‘’Nathalie Koah et moi, on n’a jamais été en palabres ’’

Les relations entre Emma Lohoues et l’influenceuse camerounaise Coco Emilia, étaient supposées tendues pendant plusieurs années. On se souvient encore de la bagarre qui avait éclaté à Assinie entre Coco Emilia et Ozoua, une amie d'Emma Lohoues, en plein tournage d'une télé réalité.

Selon des sources, tout était parti à la suite d'une prise de bec entre ces deux charmantes dames. Prise de colère, Ozoua avait flanqué une gifle à la très séduisante Coco Emilia ou Biscuit de Mer.

Laquelle, pour se défendre, avait lancé une bouteille en direction d'Ozoua. Il s'en était suivie une violente bagarre entre les deux jeunes femmes. Au lendemain de laquelle, Emma Lohoues et Coco Emilia s'étaient lancé des piques via des posts sur les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, la guéguerre entre nos deux influenceuses, n'est plus qu'un vieux souvenir puisque l’ex copine de feu Dj Arafat a récemment effectué le déplacement au Cameroun pour prendre part au mariage de Coco Emilia.

Cependant, des spéculations ont récemment evoqué une discorde entre la belle Emma Lohoues et une autre influenceuse Nathalie Koah. L’actrice ivoirienne a apporté un peu plus de précisions sur cette affaire.

‘’On me parle de réconciliation. Écoutez, Nathalie Koah et moi, on n’a jamais été en palabres. Pas du tout. On était amie et on l’est toujours … Je vais vous le dire. Nathalie et moi aujourd’hui, on ne s’appelle même pas en des termes «amis». On s'appelle toutes les deux : «Ma sœur». On a même un groupe Whatsapp ou on se parle tout le temps », a confié à Emma Lohoues à viberadio.

«Je leur fait un gros coucou, parce que sans eux, y a pas d’Emma Lohoues. Je suis reconnaissante de leur soutien. L’aventure continue, parce que y a plein de choses à venir », a-t-elle lancé à l'endroit de ses fans.