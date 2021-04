CAF: Motsepe annonce la construction de nouveaux stades en Afrique

Bonne nouvelle pour le football africain. Le nouveau président de la Caf, Patrice Motsepe, annonce une enveloppe de 1 milliard de dollars pour la construction de stades sur le continent africain. Alors que plusieurs pays, à l’instar du Burkina Faso, ne disposent pas d’un stade aux normes pour jouer à domicile à l’occasion des éliminatoires du Mondial 2022.

Patrice Motsepe annonce 1 milliard de dollars pour doter l’Afrique de stades de qualité

«Nous allons mettre au point une proposition qui mobilisera 1 milliard de dollars pour la construction d’au moins un stade de grande qualité dans chacune des 54 associations membres de la FIFA et de la CAF», a fait savoir M. Motsepe, président de l’instance panafricaine de football.

L’homme d’affaires et dirigeant sportif sud-africain a effectué vendredi dernier un voyage au Maroc à ce sujet. Le but essentiel de sa visite était de s’enquérir de l’état d’avancement de l’ambitieux projet de développement des infrastructures de football sur le continent, dont il a confié la charge à M.Fouzi Lekjaa (président de la Fédération marocaine de football et membre du Conseil de la FIFA, ndlr).

Présent au Maroc en février 2020, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait réalisé une grande promesse pour le football africain. Depuis, malgré la crise sanitaire passée par là, l’argent est visiblement bel et bien arrivé dans les caisses de la Confédération africaine de football.

Suspension du Stade du 4 août par la Confédération africaine de football -Patrice Motsepe

Le match qui opposera les étalons du Faso et les fennecs d’Algérie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, sera joué au stade Lat Dior de Thiès en raison de la suspension du stade du 4 août de Ouagadougou.

Prévue entre le 11 et le 14 juin, l’affiche Burkina Faso-Algérie comptant pour la 2e journée du groupe A des éliminatoires du Mondial 2022, ne se jouera pas au Stade du 4 août pour cause de non-conformité.

Ainsi, le club burkinabé du FC Salitas avait été obligé de recevoir le Jaraaf de Dakar à Porto Novo, au Bénin en Coupe de la Confédération africaine de football en raison de cette suspension décidée par la CAF.

Un coup dur pour le Burkina Faso dont l’équipe nationale senior devrait en principe recevoir à domicile le Soudan du Sud lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. Une grande déception également pour le seul représentant burkinabè en campagne africaine, SALITAS FC qui attendait de jouer ses 3 matchs de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération CAF, à domicile.

Le gouvernement burkinabè entend débloquer 10 milliards de francs CFA pour la mise aux normes CAF du stade. Le gouvernement burkinabè a par ailleurs décidé de la réhabilitation du second plus grand stade du pays, le stade Sangoulé Lamizana à Bobo-Dioulasso, suspendu depuis juillet 2019.

Construit par la République populaire de Chine (1981-1984), et inauguré le 18 juillet 1984 par le capitaine Thomas Sankara, le stade du 4 Août de Ouagadougou est le plus grand stade du Burkina avec 35.000 places. Il a eu à accueillir des matchs de grande importance, surtout de la CAN 98. Le joyau était sous la menace de la suspension depuis l’épisode du stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Plusieurs pelouses dont celle du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, suspendues

Le stade ivoirien a été suspendu en septembre 2020 après une visite d’inspection de la CAF. La faîtière continentale du football avait estimé que le stade ne respectait pas les normes édictées parce que la pelouse, les vestiaires et les salles des officiels sont dans un piteux état.

Comme le Félicia, six autres stades avaient été suspendus. Il s’agit des stades Barthélémy Boganda (Centrafrique), Mandela national stadium de Kampala (Ouganda). Le Zimbabwe avait également vu deux de ses stades, National sports stadium et Barbourfield stadium, suspendus. Le stade de Machava au Mozambique et Mustapha Ben Jannet (Tunisie) étaient aussi sur la liste noire de la CAF.

Après une série de mise en garde par l’instance africaine du football, sur la mauvaise qualité de la pelouse, des vestiaires et des gradins qui ne répondaient plus aux normes CAF, la cuvette du stade du 4 Août ne recevra pas de sitôt du public, du moins, jusqu’à la réhabilitation prochaine de l’infrastructure.

Normes internationales d’un stade de football

Selon les directives de la CAF, un stade aux normes doit disposer de gradins en bon état, de caméras de surveillance, de connexion internet dans la loge et à certains endroits des gradins. Les salles des officiels (arbitres et coordonnateur) doivent aussi disposer de la connexion internet et du matériel bureautique (ordinateurs, imprimantes, etc.).

Pour répondre aux normes, le stade doit avoir des tribunes avec sièges numérotés, une pelouse naturelle ou artificielle, un gazon lisse, un terrain d’une longueur minimale de 100m et 110 m maximum, une largeur minimale de 64 m et maximale de 75 m. Le terrain doit être aussi équipé d’un système de drainage, de deux bancs couverts, chacun avec sièges pour au moins 14 joueurs à au moins 5 m de la ligne de touche et équipé de 6 mâts permettant à 6 drapeaux d’être hissés. L’éclairage doit également être aux normes.

