Molaré parle de la veuve d' Arafat: "Je ne sors pas avec Carmen mais..."

Le boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, s’est enfin prononcé sur ses rapports avec la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama.

Molaré: ‘’Il faut que les ivoiriennes apprennent à me connaitre‘’

Après le décès de Dj Arafat survenu le lundi 12 août 2019 à la suite d’un grave accident de moto, Soumahoro Mauriféré alias Molaré a été pointé du doigt comme étant responsable du boycott dont l'artiste avait été victime avant sa disparition.

Accusé par des fans du défunt comme étant celui-là même qui a conspiré pour ne pas que la tournée "Moto moto tour" initiée par le Beerus Sama, se déroule dans de bonnes conditions, Molaré a été formellement interdit de s'impliquer dans l'organisation des obsèques du Beerus Sama. Pis, il a été interdit de mettre les pieds au stade Félix Houphouët-Boigny où a eu lieu la dernière veillée en hommage au Daishikan.

Cependant, cela ne l'a pas empêché de garder de bonnes relations avec les proches du Daishikan. Molaré avait été aperçu à plusieurs reprises en compagnie de la veuve du boss de la Yorogang, Carmen Sama. Certaines indiscrétions ont même révélé qu’il y avait eu une relation sexuelle entre le boss du Coupé-décalé et la mère de la petite Rafna Houon.

Invité récemment sur Life Tv, Molaré a formellement démenti cette information. ‘’Carmen Sama, c’est une femme. Si je sors avec quelqu’un ici en Côte d’Ivoire, je ne vais pas le cacher…Il faut que les ivoiriennes apprennent à me connaitre. Je ne sors pas avec Carmen, c’est ma fille… Je ne sors pas avec elle, mais on échange toujours. Et puis, après la mort de son mari, il fallut que je sois là (…)‘’, a-t-il indiqué.

Molaré s’est également prononcé sur ses rapports avec les fans de Dj Arafat, communément appelés Chinois. ‘’Les chinois sont mes petits, ils m’aiment très bien. Je ne me cache plus. Eux-mêmes, ils ont vu qu’ils ont été manipulés par Arnaud Jaguar qui est venu me demander padron après‘’, a témoigné Molaré.