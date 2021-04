Football: Didier Drogba, seul joueur africain nominé au Hall of fame

L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, fait partie des 23 anciens joueurs de la Premier League, nominés pour une prestigieuse distinction du côté de l’Angleterre.

Encore une prestigieuse nomination pour Didier Drogba

Lundi, la Premier League a dévoilé l'identité des deux premiers joueurs sélectionnés pour intégrer le Hall of Fame qui représente la plus haute distinction individuelle décernée à un joueur ayant évolué dans le prestigieux championnat anglais de première division dénommé Premier League. Il s'agit de l’ancien joueur d’Arsenal, Thierry Henry, et de l’ancien attaquant de Newcastle, Alan Shearer. Ces deux anciennes stars du football anglais, seront rejointes prochainement par d’autres anciennes gloires du championnat anglais.

En effet, la Premier League a annoncé dans la soirée du lundi, les noms des 23 autres joueurs qui pourraient intégrer ce cercle très prestigieux. Une liste au sein de laquelle, figure le nom de l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba. Avec 164 buts inscrits en Premier League en 381 matchs disputés sous les couleurs de Chelsea FC, Didier Drogba est incontestablement l’une des légendes du championnat anglais. C’est donc à juste titre qu'il figure sur cette liste qui regorge de grands joueurs ayant marqué la Premier League. Il est d’ailleurs le seul joueur africain nominé.

Les 23 nominés pour le Hall of fame

Eric Cantona, Tony Adams, Matthew Le Tisser, Ian Wright, Peter Schmeichel, Roy Keane, Les Ferdinand, Sol Campbell, Andrew Cole, Robbie Fowler, Paul Scholes, David Beckham, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Michael Owen, Steven Gerrard, John Terry, Ashley Cole, Didier Drogba, Robin van Persie, Nemanja Vidic