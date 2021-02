Éléphants: Wilfried Zaha fait un "croc en jambe" à Nicolas Pépé

L’international ivoirien Wilfried Zaha a tenu des propos sur son homologue Nicolas Pépé, qui suscitent une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Wilfried Zaha: ‘’Nicolas Pépé ronflait comme une motocyclette‘’

Dans une interview accordée à un media anglais, l’international ivoirien, Wilfried Zaha, a expliqué un certain nombre de faits qu’il dit ne pas apprécier lors des regroupements en équipe nationale de Côte d’Ivoire.

‘’Je n'aime pas partager ma chambre, pour la simple raison de ma vie privée. Parfois vous voulez dormir mais vous ne pouvez pas dormir à cause du fait que votre voisin fait autre chose jusqu’à une certaine heure. Souvent après les entraînements, tous les deux, vous êtes fatigués et tu dois attendre ton voisin; qu'il finisse sa douche avant d'aller à la douche. C'est souvent compliqué quand il utilise les toilettes à cause des odeurs et qu’après tu dois aller te doucher‘’, a-t-il déclaré.

Le joueur a expliqué une anecdote sur son homologue ivoirien Nicolas Pépé. ‘’ Lors de ma première sélection, je partageais la même chambre avec Nicolas Pépé. Je n'arrivais pas à dormir. C'était vraiment terrible. Il ronflait comme une motocyclette. J'ai changé de chambre. Je partageais désormais la chambre avec Salomon Kalou, j’ai expliqué la situation à Salomon et il a répondu, oui je sais, j’ai changé moi aussi‘’, a-t-il témoigné.

Ces propos de Wilfried Zaha ont suscité le courroux de certains internautes ivoiriens qui n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement.

‘’Même en sélection française, on partage la chambre. Même Drogba a partagé chambre ici. C’est vraiment malheureux de t'entendre parler comme ça de Nicolas Pépé. Si ça ne te plaît pas de venir en sélection, tu n’as qu’à rester chez toi‘’, a commenté un internaute.

D'autres internautes par contre, se sont rangés du côté de Zaha. ‘’Mais qu’est-ce qu’il a dit de mal? C'est un fait qu’il a vécu, qu’il explique. Comme tout homme, il y a des choses qu’il n’aime pas. Et c’est ce qu’il a dit. Les responsables de la sélection doivent plutôt chercher à améliorer les conditions des joueurs qui viennent en sélection‘’, a indiqué un autre internaute.