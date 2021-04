Amoureux, Apoutchou national va-t-il envoûter Emma Lohoues?

Se disant amoureux de la belle Emma Lohoues, le jeune blogueur ivoirien, Stéphane Agbré alias Apoutchou national, menace d’envoûter cette dernière.

Apoutchou national à Emma Lohoues: ''Que tu le veuilles ou non, tu vas accepter mon amour''

Blogueur ivoirien vivant en France, Apoutchou national menace d’envoûter la belle actrice ivoirienne Emma Lohoues. ‘’Dès que je rentre à Abidjan, je finis d’embrasser les pieds de ma mère, je suis devant ta porte. Je ne sais pas si tu habites à Angré ou à Cocody mais à 6 heures du matin, je suis ton nouveau gardien. Que tu le veuilles ou non, tu vas accepter mon amour. Si tu n’as pas accepté, je m’en vais au Bénin. Si je te drague à plusieurs reprises et que tu m’ignores, tu n’appuies pas toujours « diez » sur mes sentiments, je m’en vais au Bénin et je dis ceci : celle-là, ne la rendez pas qu’amoureuse, mais rendez la « zinzin » de moi »", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Cette sortie du fils de la comédienne Bleu Brigiette fait suite à une récente déclaration d’amour qu’il avait adressée à l’ex copine de feu Dj Arafat. « Veux-tu m’épouser Emma lolo ? J’ai 30 ans. Mais comme tu le sais en amour il n’y a pas d’âge. J’ai plus de 27.000€ dans mon compte à la banque Caisse d’épargne et je te promets que dans 10 ans, par la grâce de Dieu, je serai milliardaire. Amen. Je jure de t’aimer, te chérir et de prendre soin de toi jusqu’à ce que la mort nous sépare. A mes yeux, aucune femme ne t’arrive à la cheville, tu remplis mon Coeur de joie, mon bb je t’aime oh. Je suis en attente d’une réponse. Je vais arrêter direct si tu acceptes'', avait fait savoir Apoutchou national. Une demande à laquelle Emma Lohoues continue de faire la sourde oreille. Ce qui pourrait pousser Apoutchou National à adopter une autre méthode. Affaire à suivre.