Mystère sur la mort de la chanteuse Mahely Ba, Serge Kassy s'interroge

La chanteuse ivoirienne Mahely Ba est décédée jeudi à Paris. Une brusque disparition que n'arrive pas à comprendre son collègue artiste Serge Kassy.

Mahely Ba décédée d'une crise cardiaque(?): Les grosses interrogations de Serge Kassy

Le showbiz ivoirien est en deuil. En effet, l'artiste chanteuse et activiste ivoirienne proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, Mahely Ba, est décédée, jeudi 29 avril 2021 à Paris.

Selon les informations qui nous parviennent, la chanteuse était malade depuis quelques jours. Elle avait même été hospitalisée dans un centre de santé de la capitale française.

De nombreux acteurs du showbiz de la diaspora et autres politiciens ivoiriens, tels que Charles Blé Goudé, à travers des messages postés sur la toile, avaient déjà apporté leur soutien à cette chanteuse réputée pour son activisme en faveur de la libération de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo.

Mais Mahely Ba n'a pas survécu au mal qui la rongeait. Elle aurait été terrassé par une crise cardiaque. L'information de son décès, s'est très rapidement répandue sur la toile, suscitant la réaction de certains artistes ivoiriens dont le chanteur reggae, Serge Kassy.

'' Je ne m'explique pas cette crise cardiaque, Mahely. Tu n'as jamais eu de problème de coeur. A notre connaissance, tu n'es pas rentrée aux urgences, puis hospitalisée avec un problème de cœur. Tous tes proches avec qui tu as parlé à 23h hier nuit (mercredi), soit au téléphone et à l'hôpital ce soir là, sont unanimes. Tu n'as laissé transparaître le moindre signe cardiaque. La preuve, toutes les analyses durant tout ton séjour hospitalier, n'ont présenté aucun signe cardiaque. Quant à la dernière personne avec qui tu as conversé, tu annonçais ta sortie pour Samedi, pour te remettre en selle dans la préparation de la fête que tu préparais pour l'anniversaire de maman Simone. Voici que vers 5 h du matin, contre toute attente, on nous annonce que tu nous a quitté, frappée par une soudaine crise cardiaque. Comment est-ce possible?'', s'interroge Serge Kassy.

Et le chanteur d'ajouter: '' Si quelqu'un voulait en tout en cas, nous piquer le couteau dans le cœur, avec ce départ brusque et soudain, il nous a bien frappés en plein dans le mille. J'ai mal, vraiment très mal. Surtout gros sur le coeur de savoir ne plus t'entendre... Va en paix si tel a été la volonté de DIEU, mais sache que je n'arrive pas à comprendre cette crise cardiaque annoncée. Juste la voix de l'artiste'', dira Serge Kassy.