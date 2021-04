CPI : Depuis son acquittement définitif, Blé Goudé ne finit pas de fêter

Il y a des joies que l'on ne saurait passer sous silence. Encore moins lorsque l'on vient d'être acquitté définitivement dans un procès marathon. Charles Blé Goudé, qui en a fait l'expérience, fin mars, ne cesse de célébrer, en compagnie des siens, cette grande victoire.

Charles Blé Goudé : « Depuis le 31 mars, on fête seulement »

31 mars 2021, la Cour pénale internationale (CPI) prononçait l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement étaient en effet empêtré dans un procès-fleuve qui a duré près d'une décennie. Accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, crimes commis lors de la crise postélectorale de 2010-2011, les deux leaders ivoiriens étaient accusés par la procureure Fatou Bensouda d'avoir concocté un « plan commun » en vue de se maintenir au pouvoir par tous moyens, y compris la violence.

82 témoins à charge s'étaient alors succédé à la barre pour tenter de corroborer cette thèse de la procureure gambienne. Mais au finish, le juge président de la chambre de première instance de la Cour de La Haye prononce l'acquittement de Gbagbo Laurent et Blé Goudé Charles, et ordonné leur remise en liberté immédiate. C'était le 15 janvier 2019.

Mais la chambre d'appel a finalement prononcé une liberté sous conditions de l'ancien chef d'État et l'ancien leader de la galaxie patriotique. Le bureau du procureur finira par être débouté de son appel par le magistrat Nigeria Chile Esoe-Esuji et ses collègues de la chambre d'appel. Confirmant ainsi l'acquittement prononcé en première instance.

Le président du Cojep célèbre sa libération avec ses camarades de parti

Et depuis ce jour, Gbagbo et Blé Goudé sont dans une joie indescriptible. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), qui avait prédit dans son livre éponyme « De l'enfer, je reviendrai », ne cesse de célébrer cette victoire en compagnie de parents, amis, connaissance, camarades de parti, avocats et autres collaborateurs.

Le samedi 24 avril à La Haye, Charles Blé Goudé a fêté en compagnie des représentants de son parti, Le Cojep, dans l'Hexagone. « Moment de partage et de retrouvailles avec le COJEP France et l'union des femmes du COJEP France », a publié sur sa page Facebook l'ancien Secrétaire général de la Fesci, avant d'ajouter : « Depuis le 31 mars, on fête seulement. Vous le méritez. Merci camarades. »

À noter que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé entendent rentrer en Côte d'Ivoire à la suite de leur libération définitive de la CPI. Le président ivoirien Alassane Ouattara a d'ailleurs donné son accord de principe pour le retour à Abidjan de ses deux compatriotes. Ce dossier semble d'ailleurs avancer sur de bons rails.