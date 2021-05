Jack Bauer: Sa femme le quitte 3 jours avant leur mariage pour son ami

Julia Roberts, femme de Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer dans «24 heures chrono», s’est enfuie en 1991, à trois jours de leur mariage. L’acteur est revenu sur cette bouleversante histoire de sa vie impliquant son meilleur ami.

Jack Bauer revient sur sa douloureuse rupture avec Julia Roberts, il y a 25 ans

La vie n’a pas toujours été rose avec Jack Bauer,le principal héros de la série télévisée américaine, 24 heures Chrono.

En effet, le célèbre super agent de la cellule anti-terroriste de la CIA, Kiefer Sutherland, alors âgé de 24 ans, a été largué par Julia Robert, à 72 heures de leur cérémonie de mariage.

Si l’actrice a joué le rôle d’une femme qui abandonnait ses fiancés à quelques minutes de la cérémonie dans «Just Married» en 1999, elle l’a aussi fait dans la vraie vie.

L’actrice américaine, âgée de 23 ans au moment des faits, a quitté son fiancé avant de s'enfuir à Dublin avec l'acteur Jason Patric, qui n'est à l'époque nul autre que le meilleur ami de Kiefer Sutherland (vous suivez ?), avec qui elle resta en couple durant un an.

La nouvelle qui fait l’effet de boomerang intervient au moment où le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie est au cœur de l’actualité people. Une rupture qui a détruit l’acteur : il sombre dans l’alcool, avant de rencontrer sa femme Kelly Win.

Près de 25 ans après la tragédie amoureuse, Kiefer Sutherland et Jason Patric ont évoqué, ensemble, cette folle histoire aux faux airs de Just Married (ou presque). Tous deux étaient les invités de l'ancienne star de Smallville, Michael Rosembaum, qui anime aujourd'hui le podcast Inside of You.

25 ans après, les rivaux Kiefer Sutherland et Jason Patric conte Julia Roberts

«On était jeune et très amoureux», raconte-t-il, «On avait décidé qu’on voulait se marier. Elle était indiscutablement la femme la plus célèbre du monde, et ce mariage, qui était censé être quelque chose juste entre nous deux, est devenu beaucoup trop énorme.» C’est ainsi que la pression médiatique a eu raison de ce couple d’Hollywood, comme beaucoup d’autres.

Si Kiefer Sutherland a confié avoir traversé une "période difficile" à la suite de cette brutale rupture, il pense aujourd'hui qu'il s'agissait d'un moment tout aussi "inconfortable", pour son ex-fiancée et son meilleur ami.

«Au beau milieu de tout ça, je crois qu’elle a eu le courage de partir, ce n’était pas ce qu’elle voulait finalement. Je pense que ça demande beaucoup de courage, en dépit de tout le reste, d’être capable de dire : "je ne veux pas faire ça"» Et Kiefer Sutherland, avec le recul, n’en veut pas à Julia Roberts : «Je pense qu’elle a été honnête envers elle-même. Je pense que c’est beaucoup mieux ainsi».