Le chantre Richard Krémé veut-il convertir Molaré au christianisme?

Le chantre ivoirien Richard Krémė a rendu visite ce mercredi au boss du Couper-décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré. Ce qu'il s'est passé.

Après avoir renoncé au Primud 2019, le chantre Richard Krémé chez Molaré

La mise en compétition des serviteurs de Dieu était pourtant l’une des grosses innovations de l’édition 2019 du Prix international des musiques urbaines et du Couper-décaler (Primud). Mais cela n'avait pas été du goût de certains chantres qui, après leurs nominations, ont décidé de se retirer de la compétition. Parmi ces réfractaires, se trouvait le chantre Richard Krémé qui estimait qu'il n'avait pas sa place au Primud.

«Au départ, je n'avais pas bien compris le sens de ma nomination au Primud. Je pensais que c'était une reconnaissance honorifique. Quand j'ai su que c'était une affaire de voting, de compétition, de concurrence avec mes autres frères et sœurs Chantres, j'ai compris que je n'avais pas ma place là-bas. Et le Seigneur m'a clairement mis en garde. Il m'a dit:" (...) L'appel que j'ai mis sur ta vie n'est pas un appel de compétition ni de distraction. C'est pour me célébrer et gagner des âmes (...)". Je me suis retiré quand le Seigneur me l'a dit pendant mon sommeil et je les ai appelé à cet effet. Donc, je ne suis plus dans le PRIMUD'', avait-il indiqué.

Près de deux ans après, le chantre Richard Krémé a rendu visite ce mercredi 05 mai 2021 au boss du Coupé-décalé, Molaré, pour l'inviter à son concert prévu le 9 mai prochain. '' J’ai reçu la visite de mon frère, le chantre RICHARD KREME, qui m’a offert le tee-shirt que je porte de sa propre marque. Ainsi que des cadeaux pour le bébé Molare Inter artiste et nous nous retrouvons dimanche 9 MAI à 14 h pour son concert à Belle Côte'', a écrit Molaré sur sa page Facebook.