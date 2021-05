Madbi: " Emma Lohoues, quand tu te sentiras seule et abandonnée..."

Après avoir tenté de séduire la belle Emma Lohoues, le jeune rappeur guinéen Madbi semble avoir échoué. Voici son dernier message à l'ex-copine de feu Dj Arafat.

Madbi: ''Salut Emma Lohoues ! Je crois qu’ici, se termine cette aventure ''

Il y a quelques mois, Madbi, rappeur guinéen vivant en Italie, déclarait sa flamme à la belle actrice et businesswoman ivoirienne Emma Lohoues. Le jeune homme avait même effectué le déplacement à Abidjan pour rencontrer l'ex-copine de feu Dj Arafat. L'artiste avait également sorti une chanson intitulée '''Paradis '' dans laquelle il réaffirmait son amour à la belle Emma Lolo.

Déterminé à faire de l'actrice ivoirienne sa dulcinée, Madbi s'était dressé contre le jeune blogueur ivoirien, Stéphane Agbré alias Apoutchou national, qui se dit, lui-aussi, amoureux de la fille d'Eugène Premier. Mais les nombreux efforts de Madbi n'ont pas réussi à faire plier la ravissante Emma Lohoues. Deçu, Madbi a publié un message assez étrange sur sa page Facebook.

'' Salut Emma! Je crois qu’ici se termine cette aventure. Je ne veux pas être éternellement répétitif. Oui, car dorénavant, tout dépend de nous. Je ne dirai pas de toi. J’utilise ces mots pour clôturer une déclaration qui est arrivée à son but final. Celle de te dire: Emma Lohoues, quand tu te sentiras seule et abandonnée, sache que quelque part dans le monde, tu comptes beaucoup pour quelqu’un et ce quelqu’un, c’est Madbi '', a fait savoir Madbi.

Puis d'ajouter: "Sois heureuse partout où tu es/ tu seras et peu importe avec qui tu seras. J’espère que ça t’arrivera de penser à moi quelques fois ! On sera de bons amis, et qui sait demain si cette amitié ne se transformera pas en AMOUR? T H E E N D ! '', a-t-il conclu.