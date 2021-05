Crise post-électorale : Comment Eunice Zunon a échappé à la mort

La jeune et belle web comédienne ivoirienne Eunice Zunon a livré un témoignage assez émouvant de la crise postélectorale de 2011.

Eunice Zunon raconte ce qu'elle a vécu lors de la crise postélectorale de 2010-2011

Eunice Zunon sera en attraction le 21 mai prochain au palais de la Culture de Treichville pour un spectacle d'humour. Un événement auquel Bb Bouche Pointue a tenu absolument à convier un viel homme qu'elle appelle ''pépé GAMSORÉ '' .

En effet, la jeune comédienne doit beaucoup à ce monsieur. Dans un message publié sur sa page Facebook, elle explique que son histoire avec Pépé Gamsoré remonte à la crise postélectorale de 2010-2011 qui a occasionné plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire.

'' Pendant la crise de 2011, il y a eu un moment où la prison civile a été cassée.... Eh Ben j'y étais parce que j'habitais avec ma maman, ma soeur et son petit garçon dans l'un des immeubles en face de la prison que les millitaires ont demandé de liberer de peur qu'il nous arrive malheur avec l'insécutité. Nous marchâmes de la prison civile à Abobo sans savoir ou on allait precisément. Sur la route, il y avait des tirs, des corps sans vies etc... Une fois à Abobo, c'est ce monsieur que vous voyez sur la photo qui nous a recueillis chez lui, nous a nourris, donné à boire, à manger et une certaine sécurité jusqu'a ce que le calme revienne un peu pour qu'on rentre chez nous. Il se nomme pépé GAMSORÉ'', a témoigné Eunice Zunon.

Elle a ensuite ajouté que ''pour un évènement qui marque une certaine ascension dans ma vie, j'ai pensé qu'il devrait être là. Alors aujourd'hui, je lui ai apporté sa carte d'invitation et profité pour lui dire merci pour son hospitalité qui est d'or de nos jours''.