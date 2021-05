Fortunes: Aucune femme parmi les 20 milliardaires d’Afrique en 2021

Seules femmes milliardaires d’Afrique, Isabel Dos Santos et Folorunsho Alakija, ont disparu du classement Forbes 2021 des plus grosses fortunes du continent. Le nigerian Aliko Dangote domine ce classemnt depuis dix ans.

Milliardaires d'Afrique: Isabel Dos Santos et Folorunsho Alakija sorties du classemnt

L’absence féminine éveille particulièrement la curiosité dans le classement Forbes 2021 des milliardaires africains.

“Les deux seules femmes milliardaires d’Afrique ont toutes deux disparu de la liste. Forbes calcule que la fortune de Folorunsho Alakija du Nigeria, qui possède une société d’exploration pétrolière, a chuté en-dessous de 1 milliard de dollars en raison de la baisse des prix du pétrole. Et Isabel dos Santos, qui est depuis 2013 la femme la plus riche d’Afrique, a été renversée par une série de décisions de justice gelant ses avoirs en Angola et au Portugal” révèle Forbes.

En 2019 encore, Isabel dos Santos et Folorunsho Alakija étaient les seules femmes qui y figuraient avec des fortunes dont l’évolution dans le temps affiche une tendance baissière avec des fortunes respectivement estimées au 4 janvier 2019 à 2,3 milliards de dollars et 1,1 milliard de dollars.

Le site internet du magazine précise qu’en janvier 2020, le procureur général de l’Angola a accusé Isabel dos Santos de détournement de fonds et de blanchiment d’argent. Le tribunal angolais a affirmé que les mesures prises par Isabel dos Santos, son mari Sindika Dokolo (qui est décédé en octobre 2020, dans un accident de plongée sous-marine, selon certaines sources) et un autre associé ont causé au gouvernement angolais des pertes d’au moins 1,14 milliard de dollars. Forbes a indiqué que les avoirs gelés de Isabel dos Santos étaient à zéro. Par l’intermédiaire d’un porte-parole, Isabel dos Santos a refusé de commenter.

Aliko Dangote, l’homme le plus riche d'Afrique depuis 10 ans

Pour la dixième année consécutive, Aliko Dangote du Nigeria est la personne la plus riche du continent.

Dans le récent classement de Forbes publié en février, 18 milliardaires d’Afrique sont originaires de sept pays différents. L’Afrique du Sud et l’Égypte comptent chacune cinq milliardaires, suivies du Nigeria avec trois et du Maroc avec deux. Au total, leurs fortunes valent 73,8 milliards de dollars, soit un peu plus que les 73,4 milliards de dollars des 20 milliardaires figurant sur la liste des plus riches d’Afrique de l’année dernière.

Forbes précise toutefois que son classement concerne uniquement la richesse des milliardaires africains qui résident en Afrique ou y exercent leur principale activité, excluant ainsi le milliardaire d’origine soudanienne Mo Ibrahim et Mohamed Al-Fayed, citoyen égyptien. Strive Masiyiwa, citoyen du Zimbabwe et résident de Londres, figure sur la liste en raison de ses participations dans les télécommunications en Afrique.

Classement : Les milliardaires d’Afrique en 2021

Rang Nom Fortune nette Origine de la richesse

1 Aliko Dangote 12,1 milliards de dollars ciment, sucre

2 Nassef Sawiris 8,5 milliards de dollars construction, investissements

3 Nicky Oppenheimer 8 milliards de dollars diamants

4 Johann Rupert 7,2 milliards de dollars produits de luxe

5 Mike Adenuga 6,3 milliards de dollars télécoms, pétrole

6 Abdulsamad Rabiu 5,5 milliards de dollars ciment, sucre

7 Issad Rebrab 4,8 milliards de dollars nourriture

8 Naguib Sawiris 3,2 milliards de dollars télécoms

9 Patrice Motsepe 3 milliards de dollars exploitation minière

10 Koos Bekker 2,8 milliards de dollars médias, investissements

11 Mohamed Mansour 2,5 milliards de dollars divers

12 Aziz Akhannouch 2 milliards de dollars pétrole, divers

13 Mohammed Dewji 1,6 milliard de dollars divers

14 Youssef Mansour 1,5 milliard de dollars divers

15 Othman Benjelloun 1,3 milliard de dollars banque, assurance

16 Michiel Le Roux 1,2 milliard de dollars banque

16 Strive Masiyiwa 1,2 milliard de dollars télécoms

18 Yasseen Mansour 1,1 milliard de dollars diver