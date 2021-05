Religion: " L’oubli conduit en enfer" (apôtre du Christ Jacob Tetteh)

L' Apôtre du Christ, Jacob Tetteh, fondateur de l'église évangélique House of Glory, a fait des révélations sur les conséquences de l'oubli dans la vie du chrétien. C'était lors d'un enseignement biblique qu'il a donné récemment dans son église sise à Abidjan-Riviera.

Apôtre du Christ Jacob Tetteh: "L’oubli est un péché, de même que tout ce qui ne va pas avec la parole de Dieu"

À écouter l'homme de Dieu, oublier, c'est pécher au même titre que l'ingrat ou l'injuste qui ne manifeste aucune reconnaissance envers Dieu et au bienfait d'autrui. Verset biblique à l'appui, l'apôtre Jacob Tetteh explique que l'oubli empêche l'homme de se souvenir des prescriptions de Dieu et de les appliquer.

De même qu'il rend l'homme insensé, l'apôtre du christ ajoute que l'oubli est également un acte d'injustice qui barre aux chrétiens, le chemin du paradis céleste.

« Selon le Seigneur Jésus, en Luc 24 au verset 25, un homme qui oublie est un fou et celui-ci n’ira pas au ciel. Dans le Psaume 14, au verset 1, Dieu utilise le terme insensé. En sus, l’oubli est un acte d’injustice, car l’injustice est ce qui n’est pas fait selon la voie de Dieu. Et donc, toute personne qui oublie est injuste et ira en enfer », a-t-il fait savoir, s'inspirant de Hébreux 6 au 10.

De même, l’oubli est acte d’ingratitude selon Jacob Tetteh, Apôtre du Christ. « L’ingrat est celui qui ne manifeste pas de la reconnaissance par rapport à un bienfait, cela est aussi dû à l’oubli. Dans Deutéronome 8 les versets 18-19, Dieu dit : si on oublie, il se détournera de nous, l’oubli n’est pas une bonne chose. Au commencement, Dieu a créé l’homme à son image et c’est l’oubli qui a fait venir l’homosexualité et tous les autres vices. Vous trouverez cela dans Romain 1 verset 22 et dans le livre de la Genèse au chapitre 2, le verset 18. L’homme est allé vers l’homme et la femme vers la femme parce que le monde s’est oublié. Si le monde pouvait se souvenir, le monde serait meilleur », a-t-il enseigné.

Il précise que l'oubli ne devrait à en aucun cas être perçu comme thérapeutique. Selon lui, c'est Dieu qui apporte la guérison à nos blessures intérieures et non l'oubli.

« Non, l’oubli n’apporte pas la guérison à nos plaies intérieures, mais c’est Dieu qui les guéries et les enlève par un mécanisme qu’il a mis en l’homme », a-t-il répondu. Jacob Tetteh a assis cette conviction sur une référence biblique tirée de Jérémie 30, verset 17.

« Par le péché, nous avons perdu le premier Eden mais, Dieu nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre, ce qui signifie que Dieu va changer l’Eden en paradis et de façon parabolique, c’est vivre sans péché sur cette terre. Il faut manifester l’amour, parce que quand on aime quelqu’un on ne l’oublie pas. De par l’amour on ne va ni oublier Dieu, ni oublier notre prochain », a conclu le fondateur de l'église House of Glory.