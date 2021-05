Réprimandée par Tina Glamour, Carmen Sama sort le grand jeu

Après avoir exprimé son mécontentement contre sa belle fille, Carmen Sama, la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, a apporté de nouvelles précisions. Ce qu'il s'est passé entre elle et la belle Carmen Sama, lundi soir.

Carmen Sama fait une grande promesse à Tina Glamour

Absente lors de l'anniversaire de sa petite fille Rafna Houon, organisé par Carmen Sama, Tina Glamour, dans un message posté, lundi, sur sa page Facebook, a fustigé la veuve de son fils, Dj Arafat.

''On ne m’a pas vue à l’anniversaire de ma petite fille, parce qu’il y’a eu un manque de considération envers ma personne... Carmen ne m’a pas associée aux préparatifs de l’anniversaire de mon bb, ma petite fille Rafna. Je ne comprends pas, ça me blesse. Je ne suis pas une handicapée. Je marche, je parle et je pense que j’ai toujours été correcte avec Carmen Yao... Et ce qui m’a fait mal, c’est que le Désaltéro (cave de Tina Glamour) n’est pas loin du lieu où elle a fait la fête...", a indiqué Tina Glamour.

Très remontée contre sa belle fille, Logbo Valentine (son nom à l'état civil), ajoute : ''Non, mais attends, je ne suis pas une moins que rien. Je suis la maman de celui qui lui à fait l’enfant et qui ne vit plus. C’est un manque de considération. Je ne suis pas une recrue de la dernière minute... Ma petite Carmen, vas doucement. Les amis que tu as aujourd’hui ne seront pas tes amis de demain. A la fin, tout le monde avait lâché mon fils. Quand tu es belle, tu as un peu d’argent, tout le monde est derrière toi. Mais le jour que tu perds tout, tu n’auras personne.''

Quelques heures après, Tina Glamour a posté une autre vidéo dans laquelle on l'aperçoit en compagnie de Carmen Sama. La mère de Dj Arafat a donc apporté des précisions sur sa fracassante déclaration.

Tout est bien qui finit bien, dit l'adage, car les choses sont finalement rentrées dans l'ordre entre la belle mère et la belle fille. ''Vous voyez, c'est réglé. On a été dupée par un imposteur. C'est lui qui devait venir me chercher et il ne l'a pas fait. Donc on s'est retrouvé et on a parlé. Maintenant, vous qui êtes là pour (...) ça ne vous regarde pas. J'étais fâchée, c'est tout... Là même, elle dit que demain, elle m'achète une voiture", a lancé Tina Glamour.