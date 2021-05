Municipales 2023 : Ce que prépare le camp d' Alassane Ouattara

Alassane Ouattara et les siens ont déjà les yeux tournés vers les élections municipales et régionales de 2023. Le parti au pouvoir, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), affûte déjà leurs armes pour ce rendez-vous électoral.

Le parti d'Alassane Ouattara prépare déjà les municipales

En Côte d'Ivoire, les prochaines élections municipales et régionales sont prévues pour 2023. Mais déjà, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d' Alassane Ouattara se met en ordre de bataille. En effet, dans la ville d'Abengourou (est de la Côte d'Ivoire), le parti au pouvoir a organisé une rencontre le samedi 15 mai 2021. L'objectif était d'analyser la situation sur le terrain afin de s'assurer une victoire lors des élections municipales et régionales. Les échanges pnt eu lieu en présence de Pascal Abinan Kouakou, le coordonnateur régional de l'Indénié-Djuablin au sein du RHDP et de Roger Adom, le ministre de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation.

Selon l'AIP, pour leur part, les délégués départementaux et communaux ont tenu à faire une analyse de la percée du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) de l'ancien président Henri Konan Bédié lors des élections législatives du samedi 6 mars 2021. En effet, le plus vieux parti politique a raflé cinq sièges sur les six. Les houphouëtistes ont dû se contenter du siège de Bettié. Il ressort que la cuisante défaite du RHDP est la résultante des problèmes de leadership, de l'intolérance et l'absence de sincérité. Les délégués pointent également du doigt la mise à l'écart des militants de base et le manque de réalisme.

L'ex-ministre Pascal Abinan Kouakou a préconisé que le choix des candidats se fasse selon plusieurs critères. "Nous avons du chemin à faire, il faut qu'on se batte ensemble", a déclaré le coordonnateur régional de l'Indénié-Djuablin.