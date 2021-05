En concert à Abidjan, Oumou Sangaré en conflit avec Sidiki Diabaté ?

Présente en Côte d'Ivoire pour un concert live qui aura lieu ce vendredi, la diva de la musique malienne, Oumou Sangaré, a donné un conseil aux chanteurs ivoiriens. Ce qu'elle demande.

Oumou Sangaré: ''Que les artistes ivoiriens essayent de revenir sur leurs traditions musicales ''

En prélude à son concert live qui aura lieu ce vendredi 14 mai au palais de la Culture de Treichville, la chanteuse malienne Oumou Sangaré était face à la presse il y a quelques jours. Elle en a profité pour porter un jugement sur la musique ivoirienne.

"Pour ma part, je dirai que ces artistes (artistes ivoiriens) travaillent beaucoup. Donc il faut reconnaître leurs efforts d'autant plus qu'ils font danser régulièrement l'Afrique. Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils essayent de revenir sur leurs traditions musicales parce qu'il faut montrer quelque chose aux européens, qu'ils ne connaissent pas déjà comme je le fais avec ma musique traditionnelle'', a indiqué Oumou Sangaré.

Pour la chanteuse malienne, ''on ne pourra jamais mieux jouer une guitare ou une batterie comme un européen, quelles que soient nos connaissances de ces instruments mais ici en Afrique, nous avons des instruments qui sont différents des leurs. Donc, quand on les joue, ils sont naturellement accrochés car ils n'ont pas ça chez eux. Que les artistes ivoiriens jouent plus leurs instruments traditionnels en Europe pour pouvoir envoyer leur musique loin. Il faut croire en nos instruments traditionnels, c'est ça aussi mon secret", a-t-elle ajouté.

Oumou Sangaré s'est aussi exprimée sur ses rapports avec le chanteur malien Sidiki Diabaté qui sera également en concert ce même vendredi à l'Hôtel Ivoire

''Sidiki Diabaté est un jeune frère avec qui je m'entends très bien à telle enseigne qu'on a fait une chanson qui cartonne actuellement. Pour revenir sur cette même date de nos deux concerts, sachez que ma date a été calée depuis bien longtemps. Si j'étais venue trouver sa date, j'allais demander à ce que la mienne soit déplacée. Après, chacun a son public. Donc ne vous en faites pas. Les deux concerts seront une réussite", a-t-elle soutenu.