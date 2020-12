Le chanteur Sidiki Diabaté sort de prison : La toile s'enflamme

Le chanteur Sidiki Diabaté est sorti de prison le mardi 29 décembre 2020. Après trois d'incarcération, la star malienne pourra passer la Saint-Sylvestre auprès des siens. À l'annonce de la libération sous caution du prince de la kora, des figures du showbiz africain tout comme des internautes ont tenu à réagir.

Le chanteur Sidiki Diabaté libéré, Grand P en extase

L'affaire a fait la Une de l'actualité people africaine. Le chanteur Sidiki Diabaté a été accusé par son ancienne copine, Mariam Sow, dit Mamasita, de sévices corporels. La jeune dame a publié des photos où elle apparaissait avec des blessures. ""C’est réellement moi sur les photos, mais ces photos datent d’un an… J’ai subi plusieurs violences. J'ai subi plus que ça … Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait", a-t-elle fait savoir sur les réseaux sociaux. Le jeudi 24 septembre 2020, le chanteur malien s'est retrouvé derrière les barreaux. Sidiki Diabaté qui clamait son innocence a laissé un message à Mamasita. "Tu étais comme ma sœur, on partageait ensemble ma joie. Cette image qu'on me donne dans le monde ne devrait pas venir de toi, car je suis loin d'être ce monstre. Je te portais dans mon cœur, mais Dieu est grand", s'est-il exprimé.

Trois après son incarcération, le chanteur Sidiki Diabaté respire à nouveau l'air frais de la liberté. Le fils de Toumani Diabaté a été libéré sous caution le mardi 29 décembre 2020. Il a très rapidement adressé un message à ses fans. "Celui qui ouvre son cœur au monde, il ouvrira ses portes à lui. Mettez vos rancœurs de côté pour rassembler le maximum de personnes autour de vous. Attention ! Le bon choix doit être de mise. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné ces valeureux fans qui me soutiennent nuit et jour. Excellente matinée Chers tous", a écrit l'artiste sur la page Facebook de sa maison de production.

En apprenant la nouvelle de la libération de Sidiki Diabaté, Yodé et Siro ont laissé échapper des mots de joie tout en indiquant que c'est une "bonne nouvelle pour la culture". "Mon frère est libre. Bonne nouvelle pour les fans de sidiki et surtout pour la culture", s'est réjoui Safarel Obiang. Maty Dollar, chanteuse ivoirienne basée aux États-Unis, a également salué la mise en liberté de son "fils". Le général Camille Makosso n'a pas voulu rester silencieux. Le "père de la marmaille" a remercié la justice malienne. Des internautes ont plutôt souhaité que le séjour carcéral du chanteur Sidiki Diabaté lui serve de leçon.