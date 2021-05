Francky Dicaprio à Claire Bahi: ''On ne garde pas les biens de ce qui n'est pas bon''

Après avoir craché ses vérités aux artistes couper-décaler qui se sont reconvertis dans le christianisme, Francky Dicaprio est revenu à la charge.

Francky Dicaprio: ''Le Coupé-décalé est diabolique (...) Quittons-le"

L'artiste Coupé-décalé, Francky dicaprio, a récemment craché ses vérités à certains artistes devenus chrétiens et qui passent leur temps à dénigrer le mouvement musical couper-décaler. ''Arrêtez d'effrayer ceux qui veulent embrasser le coupé-décalé ; la meilleure musique urbaine ivoirienne qui fait danser toute l'Afrique. Ne faites pas croire aux gens que tout le monde est sordide. Ce que le coupé décalé vous a donné, Dieu seul saît. Si par manque de confiance en Dieu et en vous, vous avez utilisé de surcroît ces pratiques nuisibles, ce n'est pas le cas de tout le monde. Arrêtons de prendre nos faux comportements pour les coller au Coupé-décalé et dire que c'est le coupé-décalé qui n'est pas bon'', avait-il lâché.

Un message adressé à Claire Bahi qui a récemment avoué avoir eu recours à la prostitution lorsqu'elle était encore dans le coupé-décalé. "La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur", avait déclaré Claire Bahi.

Dans un autre message publié sur sa page Facebook, Francky Dicaprio s'est montré ironique. "Kedjevara, Dj Mix, faites don de vos maisons et voitures. Ces biens sont sales, c'est du diable. Vous qui êtes allés en Europe sur mon dos là, revenez ici... Heureusement que j'ai vendu mes terrains là, mon paradis sera clair. Kerozen, maison, l'argent, tu gagnes là, maison de Siporex, tu as sauvée. Tes frères et sœurs, tu as fait partir en Europe là, ah tu iras en enfer. Dj Léo, bars, maquis, resto, taxis, gbakas, hôtels et maisons, laisse tout ça et sauve ton âme. Beynaud, tes 7 maisons, resto, maison France et autres, c'est grâce au coupé décalé; alors c'est des biens de satan. Molare, ferme M'group là, vends tes maisons d'ici et du Maroc sinon ah... Je peux pas citer tout le monde en tout cas, je vous aurais averti. On ne garde pas les biens de ce qui n'est pas bon. Le coupé décalé est diabolique; ça doit tomber. Quittons-le et allons chercher un travail qui va honorer Dieu. Belle semaine à tous", a-t-il ironisé.