BTS: Le programme complet de soutenance des rapports de stage

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a dévoilé les dates de Soutenance des rapports de stage du Brevet de Technicien Supérieur (Bts), session décembre 2020

Dans un communiqué signé du Directeur des Examens et des Concours (DEXCO), Dr Fofana Al Hassane, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) porte à la connaissance des candidats à la soutenance des rapports de stage du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), pour la session de décembre 2020 que les différentes dates sont connues. Ainsi, selon le communiqué, les dates retenues sont les samedi 22 mai, lundi 24 mai, samedi 29 mai et dimanche 30 mai 2021.

Le programme de passage par filière et par centre est disponible sur la plateforme : https://bts.mesrs-ci.net/search/method et également à la Direction des Examens et des Concours (DEXCO), précise le même communiqué. Aussi, le MESRS tient-il à informer les différents candidats qu’aucune prorogation ne sera faite. A cet effet, les candidats sont invités à prendre toutes les dispositions utiles pour répondre présents aux dates indiquées.