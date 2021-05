Côte d'Ivoire: Le Lôh-Djiboua en deuil, Zakpa Komenan est décédé

L'ex-ministre ivoirien de l'Enseignement technique sous Henri Konan Bédié, Roland Zakpa Komenan, est décédé, mercredi 19 mai 2021, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris de sources concordantes.

Décès annoncé de l'ancien ministre Zakpa Komenan, président du Conseil régional du Lôh-Djiboua

Triste nouvelle pour la région du Lôh-Djiboua. Son président du Conseil régionale, l'ancien ministre Roland Zakpa Komenan, est décédé ce mercredi des suites d'une longue maladie. Membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), il avait été transféré au Maroc pour y recevoir des soins appropriés.

Mais le mal pernicieux qui le rongeait depuis bien longtemps, l'a emporté. Ancien baron du PDCI, parti dirigé par l'ancien président Henri Konan Bédié, Zakpa Komenan avait rejoint le RHDP bien avant le divorce entre le président Alassane Ouattara et son aîné Bédié. Ministre des Sports sous Henri Konan Bédié, il sera 3 ans plus tard, nommé en 1996, ministre de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Elu en avril 2013 président du Conseil régional du Lôh-Djiboua (Divo), il a été réélu à l'issue des dernières élections de 2018. Zakpa Komenan était un des farouches défenseurs du président Alassane Ouattara dans cette partie de la Côte d'Ivoire, réputée être le fief de l'ancien chef de l'Etat Laurent Gbagbo. Dans chacun de ses discours politiques, il ne manquait de rendre hommage au Président Ouattara et de lui exprimer la reconnaissance des populations à ses actions de développement et prié Dieu Tout-Puissant pour qu’il reste encore longtemps à la tête de la Côte d'Ivoire pour son bonheur.

"Nous disons merci au Président de la République qui fait du social et du bien-être des Ivoiriens, la prunelle des yeux", disait-il.