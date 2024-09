Le français Antoine Griezmann met fin à sa carrière internationale. Il quitte les bleus à l’âge de 33 ans. Une annonce surprenante qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux depuis la matinée de ce lundi 30 septembre 2024.

Antoine Griezmann annonce la fin de sa carrière internationale

« C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt », a écrit l’attaquant tôt ce lundi sur le réseau social X.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

L’un des meilleurs joueurs de sa génération, champion du monde 2018, Antoine Griezmann totalise 137 sélections et 44 buts avec l’Équipe de France de football. « Aujourd’hui, c’est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l’équipe de France. Après dix ans incroyables marqués par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération », a-t-il indiqué.

Dans son émouvant message, il a poursuivi en confiant que cela avait été un honneur et un privilège de porter le maillot des Bleus depuis mars 2014. Il a remercié ses coéquipiers avec qui il a passé d’excellents moments. Ses mots de remerciements se sont également adressés aux supporters et au staff des Bleus. Il a également remercié son sélectionneur. « Votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif », a-t-il déclaré à Didier Deschamps.