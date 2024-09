En 2024, la Côte d’Ivoire a accumulé des succès dans le cadre de ses émissions sur le marché régional. Ces émissions, pour la plupart à court terme, obligent le Trésor public à procéder aux remboursements dans des délais serrés. D’ici novembre 2024, le pays devra rembourser au moins 395 milliards de FCFA.

Marché financier régional : la Côte d’Ivoire attendue sur un gros remboursement d’ici novembre

400 milliards de FCFA, c’est le montant que le Trésor public de Côte d’Ivoire doit débloquer d’ici novembre 2024 pour procéder aux remboursements. Ce remboursement fait suite à celui effectué en début d’année, estimé à 1 583 milliards de FCFA.

Selon l’Agence Ecofin, les près de 400 milliards sont répartis comme suit :

septembre : 128 milliards FCFA ;

octobre : au moins 147 milliards FCFA ;

novembre : 120 milliards FCFA.

Pour le compte de l’année de 2024 en cours, Abidjan a déjà réalisé 23 émissions à 91 jours et 30 émissions à 364 jours, tout en menant des opérations régulières sur des titres à 3, 5, 7 et 10 ans. Ces différentes opérations ont permis à la Côte d’Ivoire de lever plus de 2 212 milliards FCFA sur le marché régional (UMOA-Titres), soit 40 % du montant global déjà mobilisé par l’ensemble des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).