C’est une semaine stressante qui débute pour l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ancien ministre Oswald Homeky, tous deux arrêtés dans le cadre d’une tentative de coup d’État contre Patrice Talon. Ce mardi, la police mettra fin à leur garde à vue et les présentera au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Bénin : Olivier Boko et Oswald Homeky devant la Criet ce mardi pour tentative de coup d’État

Après l’enquête préliminaire menée par les agents de la Brigade criminelle, le procureur spécial de la Criet prendra le relais pour écouter les suspects. Sauf changement de programme, ils devraient être auditionnés ce mardi dans le cabinet du procureur sur les faits qui leur sont reprochés.

C’est la première occasion qui leur sera offerte pour tenter de convaincre la justice de leur innocence dans cette affaire de tentative de coup d’Etat. De cette audition, plusieurs issues sont possibles. Le procureur peut décider de les libérer ou de les placer sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. Il peut également choisir de les poursuivre sans mandat. À ce moment-là, ils pourraient être placés sous convocation ou contrôle judiciaire.

Membres influents de la mouvance présidentielle et très proches du président Patrice Talon, les deux personnalités ont été arrêtées dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024. Selon les premiers éléments fournis par le procureur Mario Metonou, Olivier Boko et Oswald Homeky auraient approché le commandant de la Garde Républicaine « à l’effet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre ». Pour le convaincre, ils lui auraient promis une somme de 1 500 000 000 FCFA. Le procureur indique que c’est au moment de la remise des fonds que la police est intervenue et a procédé à l’interpellation des intéressés.